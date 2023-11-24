全场景人像随手拍 OPPO Reno11系列带来旗舰影像

【天极网手机频道】OPPO旗下目前有多个系列产品，比如主打全能旗舰的OPPO Find系列、主打商务科技感的折叠屏产品，但今天的主角可是主打全场景人像拍照的OPPO Reno11系列。

小编在使用过几天这款手机后发现，OPPO的 Reno11系列有着单反级别的人像拍摄实力，就算是小编这样的手残用户也可以轻轻松松拍出单反级别的写真人像照片。

我们先来看一下OPPO Reno11系列的摄像配置信息，拍摄人像的利器――3200万像素的单反级别人像镜头，这枚镜头还有着最佳黄金人像焦段-47mm，这个焦段可是公认的最佳人像拍摄距离，我们还是来看一张小编随手拍摄的样张。可以从图片中看到，肤色的质感和色彩还原依然很到位;暗部表现上不仅和亮部拉开了层次，而且暗部细节也没有丢失，人像光影质感一下子就出来了。

然后就是一枚5000万像素的单反级别主摄以及112度超广角镜头。这枚广角镜头小编觉得十分有用，因为足够广，我们只需要进行简单的构图便可以拍出相当干净的主体照片，从层次感到空间感以及柔和自然的虚化效果，都体现出了Reno11 Pro广角镜头带来的高水平特写。

总得来说，Reno11系列以全新单反级人像模式、继承自Find系列的旗舰影像算法，以及业内首创的幸运宝石设计，再造轻薄人像新标杆。

售价方面：Reno11 Pro 12GB+256GB 版本售价 3499 元、12GB+512GB 版本售价 3799 元。Reno11 8GB+256GB 版本售价 2499 元、 12GB+256GB 版本售价 2799元、12GB+512GB 版本售价 2999 元。Reno11系列即日开启全面预订，Reno11将于11月25日开售，Reno11 Pro将于12月1日开售。