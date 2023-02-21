OPPO Find X6系列目前仅入网两款型号，骁龙8+版不知所踪

【天极网手机频道】据悉，早前型号为PGFM10和PGEM10的两款OPPO手机通过3C认证，分别配备80W和100W充电器，根据数据来看这两款基本可以断定为OPPO Find X6系列机型。

最新爆料显示，目前入网的OPPO Find X6系列新机仅有骁龙8 Gen 2和天玑9200芯片的版本，此前一直爆料的骁龙8+芯片工程机并未出现在认证数据中，这也让不少网友认为这款搭载骁龙8+的型号或将夭折，可能会替换为搭载骁龙8 Gen 2的中杯版本。

据此前的爆料信息，这次OPPO Find X6并不是标准版和Pro两个版本，而是天玑版、骁龙版以及Pro三个版本。三款机型都将搭载OPPO自研的马里亚纳MariSilicon X等芯片，并且都会搭载120Hz的高频调光柔性曲面屏。

PPO Find X6骁龙版并没有搭载骁龙8 Gen 2芯片，而是使用了上一代的骁龙8+芯片，采用LPDD5内存和UFS3.1储存，配备一块6.74英寸的天马屏幕，正面采用居中开孔设计，拥有2160Hz的高频PWM调光，并且采用目前市面上比较罕见的双微曲面设计。

OPPO Find X6骁龙版重量达到206g，厚度为9.22mm，支持屏幕下指纹识别、X轴马达、NFC、双扬声器以及红外。在镜头方面，OPPO Find X6骁龙版配备一颗5000万像素的IMAX890，支持OIS光学防抖，同时采用一颗4800万像素的IMAX581镜头和一颗支持2.7x光变的IMAX766镜头组成三摄系统。

在续航方面OPPO Find X6骁龙版配备一块4800mAh的大电池，支持80W快充。此外，OPPO Find X6骁龙版将会提供12GB+256GB、16GB+256GB、16GB+512GB三种规格。而天玑版除了芯片会搭载联发科刚发布不久的天玑9200之外，其他配置与骁龙版本保持一致。只不过在16GB+512GB版本中，天玑版的售价将会高于骁龙版本，目前不知道具体原因。

比起天玑版和骁龙版，Pro版在堆料方面无疑更加豪华。OPPO Find X6 Pro搭载高通最新的旗舰芯片骁龙8 Gen 2芯片，采用与基础版完全不同的LPDDR5X内存和UFS4.0储存。同时在屏幕方面，OPPO Find X6 Pro拥有更大的6.82英寸三星E6屏幕，素质非常优秀，同样采用前置居中打孔设计，支持720Hz PWM调光以及LTPO 3.0技术。

此外，OPPO Find X6 Pro在影像方面也采用了和基础版不同的镜头，主摄配备了5000万像素的IMX989一英寸大底镜头，支持OIS光学防抖，以及以及一颗5000万像素的IMX890和一颗支持2.7X光变的IMX766，三摄系统堆料十分豪华。同时OPPO Find X6 Pro拥有5000mAh大电池，支持100W有线快充和50W无线快充，支持屏幕下指纹识别、X轴马达、NFC、双扬声器以及红外，并且还支持IP68防尘防水。OPPO Find X6 Pro将会提供玻璃和素皮两种不同的材质，前者重量为220g厚度9.3mm，后者重量为217g，厚度9.5mm，总体来看相差不大。

此外，OPPO Find X6系列也将成为上半年唯一一款充电功率达到百瓦的影像旗舰，而尚未发布的小米13 Ultra被曝采用90W快充，已经发布的vivo X90 Pro+则只有80W快充。不过目前尚未确认骁龙8+版本的OPPO Find X6具体是什么情况，究竟是因为中端市场太卷退出市场，还是因为入网时间比较晚，眼下并没有准确的说法。