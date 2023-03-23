十项全能、颠覆标准，华为Mate X3再次定义折叠旗舰

【天极网手机频道】在信息数码领域，应用需求驱动科技创新，科技创新又加速需求升级。在2022年中国手机市场大盘萎靡不振的状况下，各大品牌均在努力找寻不一样的手机细分领域。其中，折叠屏手机细分赛道却迎来了大幅度放量增长的态势，成为手机发展的“新风口”。在这样的形势下，2023年3月23日，华为召开“华为春季旗舰新品发布会”并发布了全新折叠旗舰华为Mate X3，在软硬件方面都带了颠覆性的升级，更加的轻薄与可靠，搭载诸多黑科技创新功能，再一次展现出在折叠屏市场上舍我其谁的王者霸气，成为引领手机行业技术进步的风向标。

――金线之上，华为在折叠屏市场上遥遥领先。

冯唐曾经说，文学的确有一条金线，一部作品达到了就是达到了，没达到就是没达到，对于门外人，若隐若现，对于明眼人，一清二楚，洞若观火。用“金线”提法来评价折叠屏市场，其实也是十分形象和准确的。

2023年3月10日，艾瑞咨询发布了中国折叠屏手机市场洞察报告，详细分析了折叠屏市场的发展现状。报告显示，经过4年的发展，折叠屏市场已是百花齐放，但同时也有一条越来越清晰的，看得见的金线将折叠屏市场划分出了两个阵营，华为在金线之上。

根据CINNO Research数据显示，自折叠屏手机面世以来，市场一直呈现快速发展的趋势，2022年中国市场折叠屏手机销量达283万部，同比大幅增长144.4%。其中，2022年华为折叠手机销量约144万部，同比增长132%，稳居国内折叠机市场销量No.1。同时，华为和第二名的差距也非常悬殊，对其他品牌折叠屏形成了碾压态势，可以说，在折叠屏市场上，大家都在仰望金线之上的华为。

――舍我其谁，华为依靠“硬核”科创实力碾压

一直以来，华为始终处在折叠屏赛道的技术创新实力和行业领跑者地位，四年发布六款款折叠屏，凭借着不断向前的决心与科技创新在折叠屏市场掌握绝对话语权，持续推动折叠屏行业向前发展，加速折叠市场大众化。

回顾华为在折叠屏市场上的发展历程，更能看出华为在高端市场上的统治能力。2019年，华为Mate X首创行业无缝外折设计;2020年初，华为Mate Xs首次应用锆基液态金属，极大提升铰链强度，增加折叠次数和使用寿命，能让折叠更自如;2021年，华为Mate X2推出无缝内折折叠体验;2021年底，华为P50Pocket采用新一代水滴形铰链，从此，华为成为市面上唯一手握三种折叠形态的手机厂商。2022年4月发布的华为Mate Xs 2，采用新一代双旋鹰翼铰链折叠设计，呈现给用户最理想的折叠形态。

可以说，在折叠屏这样高度依赖底层技术的产品上，华为在首创技术与生态演进上，坚持不断地技术向前，通过极高的技术密度和产业价值，成为中国折叠屏市场的领头羊，在“金线准则”中处于金线之上的地位，短期内难以撼动。

――新的标杆，华为Mate X3再成折叠屏标准定义者

华为常务董事、华为终端BG CEO、智能汽车解决方案BU CEO余承东在3月20日的媒体谈话中提到，华为折叠屏的对手只有自己。确实，在金线之上，华为能看得见的对手只有华为。华为每一代产品都突破自我，这一代华为Mate X3再次超越自己，更颠覆折叠屏赛道。

艾瑞咨询发布的中国折叠屏手机市场洞察报告显示，用户对折叠屏的设计(重量，厚度)和耐用性(机身、屏幕材质、铰链)以及折叠屏大屏生态适配关注度较高。而在新一代的华为折叠屏手机Mate X3上，对此均进行了有效的回应。

最新发布的华为Mate X3再次打破轻薄折叠机的想象极限，通过超轻金刚铝以及碳纤维竹等材料的应用，以及轻量化的结构设计，把重量控制到只有239g，折叠态厚度也仅有11.08mm，而展开态厚度更是薄到惊人的5.3mm。同时，全新一代双旋水滴转轴设计，手机外屏采用昆仑玻璃，内屏采用非牛顿流体材料，支持IPX8级抗水，让手机耐用性、持久性进一步提升。

在影像上，华为Mate X3搭载 5000万像素原色摄像头，1300万像素超广角摄像头，以及1200万像素长焦摄像头，华为独有的RYYB超感知影像单元加持，带来强劲的影像能力。全新的悬停模式，解锁延时、长曝光、长焦、慢镜头等更多拍摄新玩法。

在折叠屏生态应用上，华为Mate X3搭载HarmonyOS 3.1系统，采用全新优化的智慧多窗，多窗口多任务的设计，除了支持常规的左右分屏模式外，还推出业界首创的上下分屏模式，打造独一无二且智慧便捷的大屏操作体验。在信息安全上，升级指纹解锁体验，支持安全便捷的声纹认证，进一步提升用户隐私安全保障，让应用权限访问、设备安全状态更加透明可控、用户数据保护更加简单安心。

可以说，华为再一次向行业及消费者展示了创新能力和永不停止的创新决心，通过更轻的重量、更可靠的产品质量和更极致的大屏智慧体验，加速折叠屏市场大众化。