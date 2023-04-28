谷歌Pixel 7a最新爆料：三种配色可选，后置6400万像素双摄

【天极网手机频道】最近海外消息称，谷歌计划在2023年5月上旬召开的 I / O 开发者大会上带来Pixel 7a新机。而它的相关爆料消息也陆续曝光，有网友曝光了 Pixel 7a 的官方保护壳，显示了三种颜色的设计细节。Pixel 7a 共有三种颜色可供选择，分别是白银、灰黑和浅蓝，官方名称分别为“棉花(白色)”、“碳(黑灰色)”和“北极蓝(淡蓝色)”。

Pixel 7a 机身正面是中置挖孔设计，Pixel 7a 将搭载一块 6.1 英寸 FHD + 分辨率 OLED 显示屏，支持 90Hz 刷新率。Pixel 7a 屏幕支持自适应刷新率，根据屏幕内容在 60Hz 和 90Hz 刷新率之间切换。

手机的电源键与音量调节键均位于机身右侧中框区域，背面采用后置横向排列的双摄方案。主摄为6400 万像素，索尼 IMX787，支持 OIS 光学防抖;此外还有一枚 1200 万像素超广角镜头。

处理器选用 Pixel 7 和 Pixel 7 Pro 同款的 Tensor G2，辅以 LPDDR5 和 UFS 3.1，另外它还搭载Titan M2 安全芯片，运行 Android 13 操作系统。续航方面，Pixel 7a 内置4400mAh 电池，支持 20W 有线充电。此前曾有消息指出，Pixel 7a 可能会支持无线充电。如果属实，那么它将成为Pixel A 系列首款支持无线充电的手机，不过据称无线充电功率仅为5W，聊胜于无。

虽然 Pixel 7a 整体变化不大，但将用上一些谷歌在影像算法上的新成果，在中端手机市场中具备一定的个性化和差异化。目前Pixel 7a 的发售日期还未公布，预计5月亮相后将于6月正式上市。至于定价方面，Pixel 7a 或许会延续此前的策略，定价499美元左右。