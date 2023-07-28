Canalys发布Q2数据，OPPO以2400万台出货量成为上半年中国市场第一

【天极网手机频道】2023年7月28日，市场调研机构Canalys发布的最新数据显示，2023年第二季度，中国智能手机市场出货量约6430万台，同比下降5%。OPPO(含一加)以1140万台的出货量和18%的市场份额在第二季度保持领先优势。结合2023年第一季度1260万台的出货量，OPPO以2400万台的出货量成为上半年中国手机市场第一。

2023年二季度 OPPO出货量 1140万台

2023年一季度 OPPO出货量 1260万台

市场成绩背后是OPPO的长期战略坚持。OPPO坚持技术创新，持续积累技术资产，为广大用户带来更好的产品和服务。当前 OPPO 已在 40 多个国家及区域布局专利，截至 2023年 7 月，OPPO 全球专利申请量超过91000 件，全球授权数量超过47000 件。其中，发明专利申请数量超过83000 件，发明专利申请在所有专利申请中占比 90%。在世界知识产权组织(WIPO) 2022 年国际专利条约(PCT) 申请数量排行榜，OPPO 全球排名第六。