8000mAh超薄蓝海电池搭配天玑9400+，iQOO Z10 Turbo+售价2199元起

【天极网手机频道】iQOO于今晚正式发布“性能续航双王炸”旗舰机型iQOO Z10 Turbo+，作为行业唯一搭载 8000mAh 超大电池的旗舰性能机，iQOO Z10 Turbo+以天玑9400 +旗舰平台、自研电竞芯片 Q2、144Hz光域护眼屏等顶级配置，重新定义了高性能手机的续航边界，为追求极致体验的用户带来全新选择。

iQOO Z10 Turbo+搭载台积电3nm全大核架构天玑9400+旗舰平台，搭配Immortalis-G925 GPU、LPDDR5X Ultra(9600Mbps)内存和 UFS 4.1 闪存，组成“满血性能铁三角”，安兔兔综合跑分超326万分。实测数据显示，在《王者荣耀》120帧+极致画质下，连续2小时游戏平均功耗仅4.2W，机身温度控制在35.7℃以内，帧率曲线稳如磐石。

自研电竞芯片Q2的加入，让iQOO Z10 Turbo+实现硬件级超帧超分。在《和平精英》中，可开启1.5K+144帧超分超帧并发模式，画面细腻度与流畅度远超原生画质;《无限暖暖》安卓端 60 帧模式的首发适配，更让玩家告别卡顿。

作为行业唯一配备 8000mAh 电池的旗舰性能机，iQOO Z10 Turbo+采用旗舰同款半固态三代硅负极技术，在加电量不加重量的前提下，将整机重量控制在212g，厚度仅8.16mm。

充电方面，iQOO Z10 Turbo+支持90W超快闪充，55分钟即可充满8000mAh电池，并兼容55W PD/PPS 和 44W UFCS 协议，可使用笔记本电脑充电器应急补电。全场景直驱供电技术的加入，让手机在边充边玩时绕过电池直接供电，避免发热并延长电池寿命。

iQOO Z10 Turbo+搭载6.78英寸144Hz光域护眼屏，采用华星C9 +发光器件，实现2000nit全局最大亮度和4400nit局部峰值亮度，即使在强光下也能清晰显示;屏幕支持4320Hz超高频PWM调光和全亮度类DC调光，通过SGS护眼认证，长时间使用更舒适;3000Hz 瞬时触控采样率带来微秒级响应速度，配合真对称立体声双扬、X 轴线性马达和寰宇电竞信号系统，iQOO Z10 Turbo+的游戏操控体验堪称“团战之王”。

iQOO Z10 Turbo+推出“极地灰”“沙漠色”“云海白”三种配色，其中极地灰采用雾面蚀刻工艺，金色悬浮式 Deco 与冷灰色机身形成强烈视觉冲击，兼具科技感与商务气质。机身采用磐石缓震架构，并支持 IP65 防水防尘，日常使用更可靠。

系统方面，iQOO Z10 Turbo+搭载OriginOS 5，蓝心小V深度整合 DeepSeek 大模型，支持填表助手、旅行助手、AI 证件照等实用功能，大幅提升生活学习效率;通信方面，手机支持 5.5G 网络、Wi-Fi 7、双频 GPS、四频北斗及公里级无网通信，更内置 100 + 高校校园卡模拟功能，食堂、图书馆、门禁均可 “一碰即刷”。

iQOO Z10 Turbo+配备5000万像素索尼大底光学防抖主摄+ 106°超广角镜头，支持多焦段人像、超级夜景及 NC 胶片风格负片滤镜，随手一拍即可出片;LivePhoto 动态照片支持叠加人像算法，分享至社交平台更吸睛。

售价方面，iQOO Z10 Turbo+提供四个版本，其中12GB+256GB版本售价2299 元，首销优惠价 2199 元，国补到手价 1869.15 元;12GB+512GB售价2499 元，国补到手价 2124.15 元;16GB+256GB售价2699元，国补到手价 2294.15 元;16GB+512GB售价2999 元，国补到手价2549.15 元，更享6期免息，首销购机享价值 365 元服务全家桶!学生购机额外专享 358 元权益礼包!

此外，与iQOO Z10 Turbo+一同发布的还有iQOO TWS Air3 Pro 耳机以及22.5W 自带线充电宝，耳机支持50dB降噪、44ms游戏低延迟，到手价199元起;22.5W自带线充电宝首销期仅89元，与手机组合购买更优惠。目前新机已开售，有兴趣的用户可以前往官网或是线下门店进行了解与购买。