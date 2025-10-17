【天极网手机频道】vivo X300系列于今日正式在全渠道开售，这款定位“蔡司2亿影像双旗舰”的年度旗舰，凭借双2亿影像系统、轻薄舒适设计与全能旗舰配置，迅速引发了行业内外的广泛赞誉与热切期待。

在高端手机市场竞争白热化的当下，vivo X300 系列以“巨出片，出巨片”为核心理念，在影像赛道实现突破性进化。其中Pro版本搭载的蔡司 APO 2亿超级长焦堪称 “抓拍神器”，其采用 vivo 与三星联合研发的蓝图 ×HPB 传感器，配合CIPA 5.5专业级防抖技术，即便在演唱会、体育赛事等动态场景中，也能稳定捕捉发丝级细节，追焦稳定性较前代提升超 200%;标准版则以蔡司2亿超级主摄直击用户需求，独家 HPB 大底传感器支持“先拍摄后构图”，搭配AI电影分镜功能，普通用户也能轻松创作多构图大片，覆盖从日常记录到专业创作的全场景。

vivo自研蓝图影像芯片V3 +与天玑9500组成的 “双芯合体”方案，实现行业首发4K 60fps 电影人像视频，无论是专业级虚化效果还是自然光影还原，都让手机拍摄具备电影质感。更值得一提的是，双芯协同还带来了全焦段4K 120fps视频录制能力，配合VCS仿生光谱3.0技术，夜景人像即便面对复杂光源也能还原自然肤色。

在用户最关心的手感与综合体验上，vivo X300系列同样交出高分答卷。vivo X300 Pro以 7.99mm纤薄机身承载 Ultra 级影像模组，悬浮水滴冷雕玻璃工艺让镜头与后盖平滑过渡，握持感远超同级别影像旗舰;vivo X300 则以6.31英寸屏幕、190g 重量打造“小屏旗舰标杆”，丝绒玻璃工艺既温润防滑又不易沾指纹，单手握持毫无压力。全系标配的蔡司大师色彩屏支持2160Hz高频PWM调光，1nit超低亮度让夜间使用更护眼，第二代蓝海半固态电池更实现续航与轻薄的平衡。

系统与细节配置进一步夯实“全能”标签，OriginOS 6搭载蓝河流畅引擎，界面交互丝滑流畅;IP68/IP69 防护、超声波指纹等配置，让旗舰体验无短板。正如vivo产品副总裁黄韬所言，这是“用值得购买的好产品，做用户最长久的朋友” 理念的落地，也是vivo“自研+共研”长期主义的实力证明。

即日起，用户可通过vivo官方商城、京东、天猫、抖音等线上渠道，或线下门店直接选购，早入手还可享首发专属福利，售价方面，其中vivo X300 提供12GB+256GB、12GB+512GB、16GB+256GB、16GB+512GB、16GB+1TB共5个版本，售价分别为4399元、4699元、4999元、5299元、5799元;vivo X300 Pro提供12GB+256GB、16GB+512GB、16GB+1TB、16GB+1TB(卫星通信版)共4个版本，售价分别为5299元、5999元、6499元、8299元。从影像创作到日常使用，这款年度旗舰正以全方位突破，开启智能手机“巨片随手拍”的全新篇章。