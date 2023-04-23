OPPO获”2023爱迪生奖”和“2023年亚太十大最具创新力公司”两项权威奖项

【天极网手机频道】4月20日，OPPO凭借其创新实力和企业影响力获得两项国际权威奖项。OPPO Air Glass获得2023年爱迪生最佳新产品奖™AR产品赛道银奖。此前，OPPO荣登全球顶级商业杂志Fast Company发布的“2023年亚太十大最具创新力公司”榜单，其企业创新实力获得行业的充分认可。

兼具未来设计感与创新自研技术，OPPO Air Glass荣获2023年爱迪生银奖

作为全球最负盛名的科技奖项之一，爱迪生奖(Edison Awards)设立于1987年，以发明家托马斯・爱迪生的名字命名，旨在表彰推动全球创新做出卓越贡献的创新产品、创新设计和先进技术。爱迪生奖通过邀请全球3000多名顶级学者及行业领袖组成的评审团，围绕理念、价值、成就及影响的四个标准票选出获奖者，是业内竞争最激烈、最受欢迎的创新产品奖项，被誉为“科技界的奥斯卡”。

OPPO 荣膺“2023爱迪生奖”

经过严格评审，OPPO智能眼镜产品OPPO Air Glass凭借其创新设计与自研技术脱颖而出，在4月20日美国佛罗里达州举行的爱迪生颁奖典礼被授予2023年爱迪生最佳新产品奖™AR产品赛道银奖，充分反映出OPPO在增强现实领域的技术创新实力。

OPPO Air Glass是世界首款采用单目分体式设计的aR智能眼镜，仅重30克，佩戴舒适，易于日常使用。集成OPPO自研Spark微型光机、硅基Micro LED显示屏、光波导蓝宝石镜片等创新技术，OPPO Air Glass可以通过四种交互方式，提供通知、导航、题词和实时翻译等功能。其革新性轻薄设计和丰富功能自发布后获得广大媒体和行业认可，并斩获22年红点设计大奖和IF设计大奖。

基于对技术进步和用户体验的不懈追求，OPPO在INNO DAY 2022上发布了新一代OPPO Air Glass 2，升级至全新双目设计，依然极轻至薄，更适合日常佩戴，让创新科技为更多人带来智慧生活体验。

OPPO Air Glass与OPPO Air Glass 2

入选Fast Company 2023年亚太十大最具创新力公司，OPPO致善创新引领行业变革

除创新产品获得行业大奖外，OPPO也凭借电池健康引擎的技术创新与对可持续发展的影响，登榜Fast Company2023年亚太十大最具创新力公司。

作为全球顶级商业媒体，Fast Company一直以独特的媒体视角专注技术领域的创新变革，其每年评选的“最具创新力公司”更是全球最具含金量的榜单之一。该榜单基于主创团队对54个类别中数百家公司的调查评估，重点关注企业通过创新对行业产生的巨大影响。目前，仅有OPPO和比亚迪两家中国企业获评2023年亚大十大最具创新力公司。

OPPO 荣膺“Fast Company2023年亚太十大最具创新力公司”

OPPO电池健康引擎旨在解决充电行业内的“死锂”问题，延长电池寿命、减少污染，引领手机行业迈向绿色发展。通过智能电池健康算法和仿生修复电解液技术两大自研核心技术，电池健康引擎能够使电池充放电循环次数达到1600次，相当于行业标准的两倍。这项技术可有效减缓电池容量损耗，4年使用后电池容量仍剩余80%的同时，还减少因电池健康恶化导致的废弃电池现象，不仅为用户带来无忧充电体验，还为社会可持续发展贡献力量。

在“科技为人，以善天下”使命的引领下，OPPO致力于以用户为中心的科技创新，坚持通过致善式创新为用户带来美好生活。在上个月落幕的世界移动通信大会(MWC)2023上，OPPO带来其在充电领域最新成果SUPERVOOC S电源管理芯片，提供目前手机领域最高效的充放电解决方案。同时展出的还有更智能环保的零功耗标签、自研旗舰蓝牙音频SoC 芯片马里亚纳® Y等最新创新成果，均引起热烈反响，获得用户和业内一致好评。

创新从未停止，OPPO将继续在技术和产品上勇攀高峰，为全球用户提供优质服务和卓越体验，引领行业走向更智能、更绿色的创新发展道路。