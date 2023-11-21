联发科发布天玑8300移动芯片：性能能效双双提升，同级别率先支持端侧AIGC

【天极网手机频道】11月21日下午，联发科发布了全新的天玑8300移动芯片，与前段时间发布的天玑9300旗舰芯片一样，不仅堆料十足，而且还带来了不小的惊喜。天玑8300除了性能和能效的提升外，还引入了生成式AI，让其成为了同级别产品中首款拥有生成式AI的产品，同时它还具备出色的游戏体验和高速稳定的网络连接能力。

MediaTek无线通信事业部副总经理李彦辑博士表示：“MediaTek天玑8000系列致力于将旗舰使用体验带给更多用户。天玑 8300具备高能效的端侧AI能力，支持旗舰级存储，提供卓越的游戏、影像、多媒体娱乐体验，以全面的平台革新，为高端智能手机市场开辟更多新机遇。”

CPU/GPU性能能效大幅提升

全新的天玑8300采用台积电第二代4nm制程，基于Armv9 CPU架构，拥有4颗Cortex-A715 性能核心，最高主频可达3.35GHz，还有4个频率为2.2GHz的Cortex-A510 能效核心。根据官方的数据，其CPU峰值性能对比前一代提升了20%，功耗则降低了30%。

在实际的应用中，天玑8300对比前代天玑8200在视频、社交、日常浏览以及游戏等场景均有着更好的功耗表现，最高可以节省25%的功耗。

GPU这边则有着更大的惊喜，天玑8300搭载了6核GPU Mali-G615，其GPU峰值性能较前一代提升了60%，而功耗则降低了55%，而且还支持Vulkan 1.3、硬件级光线追踪以及可变速率渲染等技术。

天玑8300还搭载了MediaTek新一代“星速引擎”，通过独特的性能算法，可根据应用的性能需求和设备温度信息进行实时的资源调度，为用户带来高帧稳帧、低功耗长续航的游戏体验。除了游戏外，联发科也在积极拓展更多类型应用的生态合作，比如将星速引擎带到了短视频创作场景，提升了特效预览以及视频合成的效率，为用户带来更好的APP使用体验。

同级别产品中率先支持生成式AI

之前的天玑9300将全大核的架构带入了旗舰芯片，而天玑8300则在同级别产品中率先支持了生成式AI，至高可以支持100亿参数AI大语言模型。

它集成了MediaTek AI处理器APU 780，搭载生成式AI引擎，整数运算和浮点运算的性能是上一代的2倍，并且支Transformer算子加速和混合精度INT4量化技术，AI综合性能是上一代的3.3倍，可流畅运行终端侧生成式AI的创新应用，助力端侧AIGC的普及。

更好的影像和更稳的连接

除了性能上的提升和生成式AI技术的加持，天玑8300还搭载了14位HDR-ISP Imagiq 980影像处理器，提升终端计算摄影性能，升级拍照和视频录制体验。用户不仅可以轻松录制更清晰、更锐利的4K60 HDR视频，还可以获得更长的电池续航。

它集成了3GPP R16 5G调制解调器，提供更高速稳定的5G网络体验。天玑8300针对特定场景进行优化，可在信号较弱的网络环境中实现更畅通的5G连接，同时还增强了Sub-6GHz网络的连接性能和范围，支持3载波聚合，下行速率理论峰值可达 5.17Gbps。支持MediaTek 5G UltraSave 3.0+省电技术，最多可降低5G通信功耗20%，让5G持久续航。还Wi-Fi 6E性能增强，支持 160MHz 频宽。支持Wi-Fi蓝牙超连接技术，智能手机同时连接蓝牙耳机、无线手柄等外设的时延更低。

One more thing

在这次发布会上，Redmi和MTK宣布联合深度定制天玑8300 Ultra，首发机型为即将发布的Redmi K70E，卢伟冰将这款产品称为“性能旗舰焊门员”，其安兔兔V10跑分达到了152万分，这已经超越了旧款的旗舰机型，非常值得期待。

进击的发哥

今年是天玑系列诞生的第四个年头，在这几年里，联发科不断完善产品矩阵，通过技术提升用户体验，用创新引领行业，用实力征服用户。在今年它给这个行业再次带来了新的惊喜，前段时间的天玑9300率先采用了全大核CPU架构，用大核高效带来了更低的功耗，兼顾性能和续航，引领全大核性能时代。并且在端侧AIGC发力，通过技术创新解决了端侧AIGC占用内存高、生成速度慢、无法容纳太多模型等痛点，率先在量产手机产品上实现了落地。

而作为次旗舰芯片，天玑8300在性能能效双双提升的同时，将生成式AI引入其中，成为同级别的首款生成式AI芯片，让品牌在中高端产品中带来更多的可能，将当下火热的生成式AI带入终端侧，丰富产品的体验。对于消费者来说，则可以在更便宜的产品上，感受到旗舰级别的体验和技术，就像李彦辑博士说的那样，天玑8000系列致力于将旗舰使用体验带给更多用户。

这一切，都离不开的持续的技术积累和创新，我也非常期待联发科在未来还会给行业带来怎样的惊喜。