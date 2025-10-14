巨出片 出巨片，vivo X300系列发布，售价4399元起

【天极网手机频道】10月13日，vivo 正式发布年度旗舰vivo X300 系列，包括vivo X300 Pro全能影像旗舰与vivo X300小屏影像旗舰两大机型，依托蓝晶、蓝河、蓝海、蓝图四大蓝科技，在影像、性能、系统等维度实现全面突破，售价4399 元起，并于10月 17日全渠道开售。

vivo X300 系列以 “巨出片 出巨片” 为核心体验，通过硬件定制与算法深耕，构建起覆盖全场景的影像能力。作为系列扛鼎之作，X300 Pro的核心亮点是85mm 蔡司 2 亿 APO超级长焦―― 搭载 vivo 与三星联合研发的蓝图 ×HPBlue 传感器(2 亿像素、1/1.4 英寸大底)，配合 f/2.67 光圈与蔡司 T * 镀膜，通过严苛的蔡司 APO 认证，解析力达到 “放大 100% 仍清晰” 的水准。更关键的是，该模组配备 CIPA 5.5 专业级防抖，结合 vivo 定义的天玑 9500 影像超能效 NPU 与自研追焦引擎，实现毫秒级响应与 200% 追焦稳定性提升，在演唱会、赛事等 480mm 长焦抓拍场景中表现游刃有余。

主摄方面，X300 Pro 采用 vivo 与索尼联合研发的蓝图 ×LYT-828 传感器(1/1.28 英寸大底)，搭载 VCS 仿生光谱 3.0 技术，配合 f/1.57 大光圈与 CIPA 5.5 防抖，暗光成像纯净度与色彩还原精度显著提升。依托 “双芯合体”(蓝晶 × 天玑 9500 + 蓝图影像芯片 V3+)算力，其视频能力实现行业突破：主摄与长焦均支持 4K 120fps 双轨防抖，手持即可拍摄杜比视界 HDR 视频，更支持全焦段 10bit Log 录制与 ACES 专业工作流，满足专业创作需求。

针对偏爱小尺寸机身的用户，vivo X300 以 6.31 英寸 “黄金握感” 屏幕、7.95mm 厚度与 190g 重量，定义 “最强小直屏旗舰”。主摄采用与 Pro 版长焦同款的蓝图 ×HPBlue 传感器，打造 2 亿像素超级主摄(f/1.68 光圈、CIPA 4.5 防抖)，支持 “先拍摄后构图”，配合 AI 电影分镜功能可一键生成 “人生三格” 作品。长焦镜头则搭载蓝图 ×LYT-602 传感器，获蔡司 APO 认证，SNR10 提升 11.9%，远景拍摄同样清晰自然。

全系标配的全焦段变焦闪光灯与算法升级，通过 “电子柔光箱” 智能布光与 “闪光烟花人像” 模式，即便面对顶光、霓虹等复杂光源，也能精准还原肤色与背景细节，告别 “黑脸” 痛点。新增的 “Live Photo 路人消除” 功能，更能智能移除背景干扰，让画面焦点回归主体。

vivo X300系列在设计上延续 “天生强悍，天生好看” 理念。X300 Pro 采用 6.78 英寸极窄四等边直屏，背部以悬浮水滴冷雕玻璃工艺实现镜头与后盖平滑过渡，丝绒玻璃材质触感温润且抗指纹，提供旷野棕、自在蓝等四款自然配色。X300 则延续圆形镜头模组的东方美学，190g 轻盈机身搭配幸运彩、惬意紫等鲜活配色，兼顾手感与颜值。

性能上，全系搭载蓝晶 × 天玑 9500 旗舰芯片，X300 Pro 安兔兔跑分突破 410 万，《鸣潮》等重载游戏可满帧运行;配备第二代半固态蓝海电池，X300 Pro(6510mAh)与 X300(6040mAh)的实际续航比肩行业 7500mAh、7000mAh 机型，配合 90W 有线闪充，彻底解决创作续航焦虑。系统方面，全新 OriginOS 6 依托蓝河流畅引擎，获 SGS 与泰尔实验室 “五年持久流畅” 双认证，更实现与苹果全家桶的无缝互联，跨设备传输效率大幅提升。

为拓展创作边界，vivo 为 X300 全系适配蔡司 2.35x 长焦增距镜与摄影师套装，进一步强化远距离拍摄能力。发布会同步推出与 CASETiFY 的联名手机壳，融合艺术家周日央 “下腰女孩” 设计与 EcoShock?缓震防护，首销月加价购仅需 129 元(原价 429 元)。

售价方面，其中vivo X300 提供12GB+256GB、12GB+512GB、16GB+256GB、16GB+512GB、16GB+1TB共5个版本，售价分别为4399元、4699元、4999元、5299元、5799元;vivo X300 Pro提供12GB+256GB、16GB+512GB、16GB+1TB、16GB+1TB(卫星通信版)共4个版本，售价分别为5299元、5999元、6499元、8299元，两款产品于发布会结束后即刻开启预售。

从 2 亿长焦的硬核突破到小屏旗舰的体验革新，vivo X300 系列以 “自研 + 共研” 的技术路径，重新定义了全能旗舰的标准。10 月 17 日正式开售，这场 “随手即大片” 的影像革命，值得期待。