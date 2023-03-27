爆料称京东方生产iPhone 15 OLED屏受阻，三星5月将抢先生产！

【天极网手机频道】今年年初，就有消息称京东方成为了苹果手机屏幕供应商，将向iPhone15、iPhone15 Plus提供屏幕，份额近7成(三星、LG占3成)，虽然该消息没有得到京东方的确认，但参考此前机型的屏幕来看，京东方确实会参与iPhone 15系列的屏幕供应。

众所周知，苹果在品控方面一向以严格要求著称，能进入到其供应链也算是对京东方的一种认可。但最新爆料称，京东方在生产iPhone 15系列的OLED显示屏时出现漏光问题，将很难参与6月左右进行的iPhone 15系列首批OLED面板的大规模生产。因此，三星显示器将于 5 月开始生产苹果 iPhone 15 OLED 屏幕。

据悉，iPhone 15系列的高端型号将于6月开始生产，采用技术难度较高的 LTPO TFT技术，但京东方OLED屏幕在实现前置摄像头打孔显示时出现了光泄漏现象，因此无法及时交付iPhone 15 OLED屏幕的首批订单。不得已的情况下，三星显示器将于5月中旬开始生产iPhone 15系列的普通型号 OLED 屏幕，6 月开始生产iPhone 15 Pro系列的OLED屏幕。

值得一提的是，根据预测，京东方生产的OLED显示屏最初不是用于新机，而是将用在iPhone维修和翻新，而从今日的爆料来看，似乎意味着京东方未能达到苹果要求的严格标准。

事实上，在2月下旬就有消息称京东方在加工有孔洞的显示屏方面遇到了困难，只有三星显示器和LG显示器两家公司有望参与iPhone 15系列OLED的量产，现在又有类似的消息爆出，看来消息这是真的。

好消息是，还有报道称，京东方最近改善了部分问题，有希望在今年内交付iPhone 15 新产品用的 OLED 屏幕。说实话，京东方打入苹果的供应链对消费者来说无疑是个好消息，因为它相较于三星的采购价来说更便宜，这就意味着iPhone的成本会降低，我们买到的iPhone也会更划算。

正因为如此，业内预计，苹果明年将首次在低价iPhone SE 4上使用OLED屏幕时，京东方会是主要供应商。很好理解，iPhone SE 系列是苹果针对新兴市场和首次使用iPhone的消费者推出的低价产品，采用京东方提供的屏幕能减少成本，再加上有消息说，iPhone SE4还将使用2021或2022年型号的OLED屏幕，所以iPhone SE4的售价将更低!

那么，你今日这份爆料有何看法呢？