践行可持续韧性发展，OPPO荣获2023年度责任企业

【天极网手机频道】近日，由中国新闻社《中国新闻周刊》主办的第十九届中国・企业社会责任论坛在京落下帷幕，OPPO凭借在高质量发展和科技为人方面的举措，获颁“2023年度责任企业”奖项，展现出在履行社会责任方面的企业担当。

此次论坛以“致韧性：可持续的责任之道”为主题，邀请政产学研届嘉宾，共同探讨中国企业可持续责任之道，并在现场发布《致韧性：2023中国企业社会责任大趋势》报告。报告指出，企业作为经营主体和履责主体，需要不断探求社会责任领域的新趋势，并提出2023责任十大趋势，从气候风险、绿色金融、信披标准、ESG评级等角度，为企业规划社会责任战略提供借鉴。

多年来，OPPO持续关注气候环境、技术普惠与可持续发展等社会议题，基于“科技为人，以善天下”的品牌使命，一方面将低碳发展纳入企业发展战略，发布低碳发展白皮书，确立2050年自身运营实现碳中和目标，有序完成自身运营和价值链的减碳，实现高质量发展;

另一方面，OPPO连续2年发起“微笑提案”项目，面向全球科技创新工作者、创业者，征集并赋能创新技术解决方案，让更多人享受到致善式创新技术的便利，目前已经落地的项目包括携手蓝晶微生物打造环保手机包装盒，携手“糖糖圈”合作推动OPPO手表血糖监测功能，惠及超过2万个糖尿病家庭。OPPO旨在通过赋能科技创新，激发更多科技企业关注并投身于解决社会问题和促进可持续发展的重要事业。

正如报告所说，可持续的责任之道不是狂飙突进，而是循序渐进;不是大水漫灌，而是涓滴入流。作为一家科技企业，OPPO未来还将继续聚焦技术普惠、科技适老化、以及绿色低碳发展等领域，持续贡献推进可持续发展和赋能美好生活的关键力量。