真我GT Neo5登上央视频道，240W秒充获得市场多个层面认可！

【天极网手机频道】随着智能手机成为我们日常生活及工作中不可或缺的工具，也导致用户对智能手机的续航能提出了更高近日，真我GT Neo5凭借240W满级秒充黑科技登上了央视。据悉，央视财经频道公布了一段线下手机店拍摄的充电视频，其仅用9分钟左右的时间，就将一部手机从0%的电量，充到了100%，不得不说，这样充电速度令人惊叹无比。

要求。为满足消费者的需求，手机厂商也在不断努力，就比如真我GT Neo5就带来了240W满级秒充技术。

面对用户提出更高续航需求，而手机电池技术无法突破的当下，提升手机的充电速度成为解决续航问题最好、见效最快的方法。据悉，自真我GT Neo5发布以来，凭借着240W满级秒充技术销量一路飙升，成为“续航焦虑”群体的换机首选。而在我看来，真我GT Neo5所拥有的240W满级秒充确实突破了行业充电功率的天花板，称得上“王者”二字。

尽管如此，还是有很多人对240W闪充保持着怀疑态度，觉得快充会对电芯造成一定的损伤，不仅影响电池寿命，甚至还有可能影响到安全。其实大家完全可以放下这些顾虑，因为在安全方面，整机采用 了PS3 防火设计，整个240W的充电链路均符合最高等级功率危险源防护要求，还配备有全链路安全监控机制和多达 60 道安全防护措施，是全球首个获得莱茵安全快充认证的 240W 高功率产品。所以，真我GT Neo5的240W快充可以放心使用。

自真我GT Neo5这款手机除了具备优异的续航体验，其他方面也有着不错的表现。搭载骁龙8+芯片+LPDDR5x内存+UFS 3.1闪存，最高16GB+1TB的满级组合，配以4500mm2 VC均热板，搭配超帧独显芯片Plus，性能经得起考验，日常使用和玩游戏都能轻松应对。

其他方面，真我GT Neo5支持最高144Hz七档的刷新率以及最高2160Hz的PWM高频调光，后置搭载的一颗5000万像素的IMX890镜，起售价2499元。

正如央视财经频道公布的视频标题一样，现在的手机快充越来越“卷”了。真我GT Neo5使用240W快充只需充电30秒，就可通话2小时，仅需80秒就能将1%电量充至20%，更重要的是，在安全方面也做得相当可靠，让用户用着开心，用的放心。

总而言之，240W 秒充不仅会改变我们的生活，还将进一步改写行业充电速度纪录!