发布会在即，魅族20系列网络风评急转直下！

【天极网手机频道】3月30日，魅族将召开魅族领克无界生态发布会，届时魅族20系列、Flyme 10、FlymeAuto以及领克08都将悉数亮相，不过在那之前，有关魅族20系列的网络风评却急转直下。

作为一家格外看重设计与系统交互的手机公司，魅族凭借优秀的机身外观和Flyme系统俘获了不少忠实拥趸，尽管如今魅族被吉利所收购，依然有不少粉丝期待魅族的下一款旗舰机型。但自从魅族18S系列之后，魅族就再未推出过新款机型，阔别近两年之后，魅族20系列再次归来。

或许是远离手机市场太久，魅族在2月份情人节当天就开启了为期半个多月的魅族20系列超前瞻预热活动，过长的预热时间招致不少用户不满，甚至引起网友声讨。但秉持着对于魅族工匠精神的期待，仍然有用户选择等待魅族20系列的正式亮相。

眼看发布会临近，又传出魅族20系列屏幕素质不行的流言，根据一些疑似提前拿到机型的博主称，魅族20采用了“周冬雨排列”的屏幕，在屏幕观感上远远不如其他排列的屏幕。后续又有消息称，魅族20 Pro的三星E6屏幕，同样是三星的边角料，在屏幕色准上令人失望，不及旗舰水准。

对于这些言论，魅族官方既没有进行辟谣，也没有否认，让真相更加扑朔迷离。但有消息称，魅族20采用的“周冬雨排列”屏幕实际上已经进行了工艺升级，在观感方面相较第一代工艺有着非常明显的进步。但由于OLED屏幕本身像素密度就不如LCD屏幕，所以在分辨率达不到2K的屏幕上观感较差，这也是为何如今旗舰机型都争相使用2K分辨率OLED屏幕的主要原因。

而魅族20，恰好正是一块官方宣传分辨率没有达到2K的屏幕，因此在实际观感中确实不如旗舰级别的2K OLED屏幕。同时由于工艺上的差距，“周冬雨排列”屏幕是当初京东方为了规避三星“钻石排列”专利而研发的全新像素排列方式，其本身素质不如旗舰屏幕，这无可争辩。但目前发布会仍未召开，有关这块屏幕的具体表现依然是个未知数。

不过从技术角度来看，一项技术从诞生到成熟必然有其迭代的过程，在此过程中，技术初期产生的缺陷不该成为这项技术的原罪，因此在实际表现出炉之前，对魅族20全盘否定是否过于苛刻。此外，还有消息称，魅族20实际上承担走量的重任，因此在价格方面有惊喜。对于魅族这样一家在手机市场份额不高的厂商而言，其在供应链的话语权不足，导致成本上存在一定压力，如果要走量，那么势必会在其他方面有所妥协。尤其是魅族向来追求完美，在尽可能不影响用户完整体验的情况下，采用效果相近的屏幕并非不可能，所以最终魅族20的表现如何还要看最后的发布会。

从魅友的角度出发，魅族曾经凭借一己之力开创中国智能手机的先河，虽然如今落得个手机市场other的下场，但不少魅友仍保有一份往日情怀。在此基础上，如果魅族忘却初心，想必无需其他网友动嘴，魅友都会怒其不争。如今发布会未开，魅族20系列争议不断，也从侧面证明魅族新旗舰的热度之高，以及网友和用户对新机的期待。希望魅族此次能够与用户双向奔赴，共抵梦想彼岸。