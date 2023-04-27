IDC：Q1国内智能手机市场数据出炉，OPPO跃居第一

【天极网手机频道】今年的手机市场，竞争同样激烈无比，各种新品层出不穷，为广大消费者提供了更加多样化的选择。4月27日，国际数据公司(IDC)发布了一则关于2023年第一季度中国智能手机市场的数据报告，OPPO以19.6%的市场份额排名国内手机市场第一。

据了解，2023年第一季度，中国智能手机市场出货量约6,544万台，同比下降11.8%。2023年开年依然低迷，延续2022年以来每季度出货量同比下降幅度超10%。而OPPO却以19.6%的市场份额，再次跃居国内手机市场第一。

OPPO 时隔一年后，能够再次逆流而上，取得如此成绩，与其双旗舰高端战略的长期坚持息息相关。具体来看，Find N2&Flip系列登顶 Q1折叠市场份额第一，为OPPO的高端突破战略打下坚实基础;刚发布的Find X6系列的市场欢迎度高于预期，使得OPPO在600美元以上高端市场份额明显提升，跻身TOP3。旗下品牌OnePlus 市场表现强势，同比增幅超过300%，帮助OPPO在线上渠道的竞争力不断加强。

值得一提的是，在折叠屏市场，OPPO Find N2 & Flip系列表现突出，以35.0%的市场份额，同样位列国内折叠市场第一，其中Find N2 Flip更是占据近22%的市场占有率，成为当季爆款机型。

此外，OPPO在近期还荣膺“2023爱迪生奖”和“2023年亚太十大最具创新力公司”两项国际权威奖项，创新实力再次获得权威性认证。这不仅是OPPO长期坚持技术创新，持续积累技术资产的结果，更是其“科技为人，以善天下”品牌信仰的表现。未来，OPPO势必会为广大用户带来更多更好的产品和服务，让我们拭目以待。