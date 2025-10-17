【天极网手机频道】出门必带充电宝、电量低于 50% 就心慌、老手机用两年电池就衰减，这些困扰用户的续航痛点，在OPPO Find X9 Pro 面前终于有了解决方案。



OPPO Find X9 Pro

作为手机重度使用的用户对续航要求特别高，OPPO Find X9 Pro搭载了7500mAh冰川电池+80W超闪组合，在实际测试下10分钟充至21%，60分钟左右即可完成充电，碎片化充电体验优秀。



OPPO Find X9 Pro充电实测(数据仅供参考)

续航方面，我们在OPPO Find X9 Pro满电状态下模拟了大家平时最常使用的短视频平台、网页浏览、音乐、游戏、影像等几个场景，且在WiFi环境、关闭蓝牙与定位、声音亮度均为50%的设定下进行听音乐、在线视频、游戏、网页浏览、影像拍摄各1小时以及待机8小时的续航测试。通过模拟大部分用户一天的使用场景之后OPPO Find X9 Pro剩余电量为68%，续航能力无需担忧，在正常使用情况下，手机能够轻松应对一整天的使用需求。



OPPO Find X9 Pro续航实测(数据仅供参考)

除此之外，OPPO Find X9 Pro超长续航冰川电池在使用60个月后仍能保持80%以上的健康度，意味着即便长期使用，续航能力也不会大幅缩水。

从一天三充到两天一充，从担心电池衰减到五年耐用无忧，OPPO Find X9 Pro用7500mAh 冰川电池+ 80W超闪的组合，重新定义了旗舰手机的续航标准。无论是重度用户、长途旅行者还是商务人士，都能在这款机型上找到属于自己的续航安全感。如果你也被电量焦虑困扰，这款 “续航王者” 绝对值得一试。