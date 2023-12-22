OPPO荣获人民企业社会责任“绿色发展奖”

12月21日，第十八届人民企业社会责任奖在北京揭晓，OPPO“微笑提案”荣获人民企业社会责任“绿色发展奖”。由人民日报社指导、人民网主办的人民企业社会责任活动已连续举办18年，是中央重点新闻网站在企业社会责任领域最早发起的活动之一。其中，“绿色发展奖”重点关注企业/机构在2023年度在生态文明建设进程中，是否秉承绿色发展理念与节能减排体制机制和能力建设，助力双碳目标实现，并对积极履责的主体进行表彰。

作为OPPO 研究院发起的科创赋能平台，“微笑提案”面向全球科技创新工作者创业者，征集并赋能致善创新解决方案，并在2023年“微笑提案”中特别新增“绿色未来”课题，旨在关注环境保护、低碳发展领域包括新能源、新材料、环保包装在内的前瞻性解决方案。OPPO“微笑提案”也成功入选“2023中国企业ESG优秀案例”。在前不久结束的第28届联合国气候变化大会上，OPPO携手微笑提案的获奖团队蓝晶微生物，重点展示了可降解的环保手机包装盒技术方案，通过科技创新应对气候变化。

与此同时，OPPO将低碳环保的理念也贯彻到企业生态和产品，实现真正的“绿色运营”。去年，OPPO成立了碳中和工作组，宣布启动碳中和规划，确定OPPO低碳发展目标和行动路线，在运营减碳、能源替代、规划减碳、产品减碳、业务支撑五大领域设置了16个减碳场景，并在MWC 2023大会上，发布了《OPPO低碳发展白皮书》，承诺2050年实现自身运营碳中和。

正如OPPO研究院负责人廖劲松所言，“OPPO将在可持续发展领域持续投入，积极探索更多可应用于产品及生产制造的绿色技术。此外，可持续发展需要更多相关方的共同努力。OPPO将保持开放的态度，邀请更多合作伙伴共同推动可持续发展的进程。”