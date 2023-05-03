千元机新品层出不穷，用户该如何选择最合适的产品？

【天极网手机频道】纵观整个手机市场，千元机虽然只占据了少部分，但却拥有着更为广大的用户基础。毕竟，并不是每个人都追求极致的性能或高端的影像，反而更加倾向于流畅、长续航等特性。而千元机由于具备更加均衡稳定的体验，自然深受这类用户的青睐。近期的千元机新品也是层出不穷，用户该如何选择最合适的产品，以下三款新品或许能告诉你答案。

OPPO A1

从外观来看，OPPO A1提供了砂岩黑、浩海蓝以及赤霞橙三款潮流配色供用户选择，其中的赤霞橙更是采用素皮材质，机身重量为193g，机身厚度为8.25mm，可以说是相当轻薄的手感。

而在如此轻薄的机身下，并没有牺牲掉续航水平，本次的OPPO A1内置了一块5000mAh的大电池，配合67W超级闪充技术，46分钟左右即可从1%的低电量充至满电状态，充电与续航能力有所保障。

基础配置方面，OPPO A1搭载高通骁龙695 5G移动平台、6.72英寸的高亮广色域大屏、内存拓展技术、ColorOS 13.1系统等配置，性能体验均衡稳定，屏幕显示清晰流畅，能够给用户久用如新的优异体验。

至于影像方面，OPPO A1后置采用5000万像素的超清主摄，配合800W像素的前置高清镜头，拍摄出的画面，无论是照片色彩还原度、微小细节、远景聚焦，还是清晰度都很真实。

vivo Y78+

外观设计层面，vivo Y78+提供暖阳金、月影黑、天青色三款简约配色，其中的天青色，灵感源于中国宋瓷，通过创新的陶瓷质感镀膜实现了温润如玉的质感。同时，3D弧面设计搭配7.89mm机身厚度、2.43mm极窄中框以及177g的重量，机身轻薄称手，上手体验相当舒适。

核心配置方面，vivo Y78+搭载高通骁龙695芯片、6.78英寸120Hz OLED 曲面屏、5000mAh大电池、44W闪充组合以及内存融合3.0等软硬件技术，其不仅具备持久稳定的性能体验，也能够提供生动自然的屏幕体验，完全不输同单位产品。

影像方面，vivo Y78+采用“5000万像素OIS光学防抖镜头+200万像素虚化镜头”后置双摄影像模组，配合800万像素的前置摄像头，内置五重超质美颜，无论是拍摄风景还是人像，均能获得清晰自然的照片。

荣耀X50i

外观设计上，荣耀X50i提供了幻夜黑、墨玉青、杏花羽、杨柳风四款潮流配色可选，其中的杏花羽与杨柳风灵感源于春意盎然的季节，空气中嗅到的花香和吹过发梢的轻风，彰显了生机勃勃的色彩艺术。“7.48mm厚度+179g重量”的轻薄机身，也塑造了荣耀X50i舒适的手感。

基础配置方面，荣耀X50i搭载天玑 6020移动平台、6.7英寸LCD全面屏、4500mh大电池、35W快充以及智慧运存扩展等多项技术，性能、续航、屏幕体验均有所保证，用户日常使用相当流畅稳定。

影像方面，荣耀X50i搭载了“1亿像素高清主摄像头+200万感光景深摄像头”后置双摄影像模组。高像素传感器的加持，荣耀X50i能够拍摄出超越档位的清晰影像，即使是放大倍数拍摄，同样能够轻松帮助用户拍摄下清晰的画面。

从以上三款千元机新品来看，如今的千元机，基本都具备大内存、大运存、高清大屏、长续航等特征，综合体验趋于稳定流畅。虽然各家所采取的策略有些许不同，有些侧重于精致的外观设计，而有些侧重于持久的续航能力，但是在内存方面，均是提供大内存版本的选择。这也是如今手机市场各价位段产品的趋势，旨在解决用户日益增长的“内存焦虑”问题。

所以，在千元机的购买上，笔者建议，用户可以根据自己的特定需求，例如：系统、充电、续航、外观等，然后横向对比下选择更加适合自己的手机产品。当然，在内存的选择上，如果想让手机使用两三年以上，笔者还是建议选择256GB或512GB的版本。