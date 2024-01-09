回眸人像新体验，OPPO带来新一代超光影图像引擎的瞬时双采技术

【天极网手机频道】备受期待的全新人像旗舰OPPO Find X7系列于今日正式发布，其中，OPPO Find X7 Ultra将搭载1英寸LYT900传感器，搭配全球首款双潜望配置，成为移动影像的终极天花板。

针对人像拍摄，抓拍可谓是用户普遍苦恼的痛点，想必大家都遇到过细节模糊、色彩失真的问题。而OPPO Find X7系列的哈苏回眸人像能力，利用超清算法引擎中独创瞬时双采技术，搭配全新升级的人景分离算法精确计算出人物运动姿态下的主体与背景环境，即使是动态抓拍也能精准的计算出人物运动姿态和背景环境，哪怕是飞扬的发丝，也可准确计算分离，拍出层次感分明的人像大片。不再像以前人像模式对面部过度提亮以及抹平光影的粗暴处理，渐进式的景深计算准确传递人物与整体环境的空间关系，就连发丝都能精准的与背景分离。

清晰的细节只是基础，出彩之处在于渐进式的景深计算，65mm人像焦段拍摄让人物五官保留了该有的立体感。通过超光影图像引擎，专业哈苏人像会对面部的光影进行调整，借助细腻的影调变化打造有立体感的人像，突破传统人像模式对面部过度提亮以及抹平光影的粗暴处理。而且还会模拟环境自然光影的光学虚化效果，在呈现出人物和背景精确空间关系、保留自然红润真实感的同时也让照片更具作品感。

视频方面，OPPO Find X7系列也将首发安卓全焦段4K杜比视界HDR视频拍摄。这意味着，OPPO Find X7不仅会成为人像拍摄神器，也会成为视频博主等专业人群的新创作装备。

售价方面，OPPO Find X7 Ultra提供海阔天空、松影墨韵、大漠银月三种配色，均为皮革版;其中12+256G版本售价5999元，16+256G版本售价6499元，16+512G版本售价6999元，1月8日16:30开启预定，并于1月12日上午10:00正式在线上线下各个平台同步开售。 首销期间购买Find X7系列的用户将拥有一年内只换不修和一年屏碎保等尊享服务。除此之外，还有官方还提供了屏碎保、延长保和电池保等保障服务，供用户选择购买，感兴趣的用户可以OPPO官方商城或是线下门店体验了解一下。