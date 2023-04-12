　　经典家族式跑道设计，OPPO A1现已正式开启预售

OPPO A系列近日带来了最新产品OPPO A1 5G手机，新机采用同档位独有的素皮材质，搭载5000mAh大电池+67W超级闪充、120Hz高刷高亮广色域屏，拥有12GB超大运存，搭配ColorOS 13.1智慧系统，体验全面升级。目前OPPO A1已在线下线上同步开启预售，售价1999元。

天极网了解到，OPPO A1采用了经典家族式跑道设计，配合3D微曲后盖，外观灵动精致，握持舒适稳定。配色方面，OPPO A1提供了砂岩黑、浩海蓝、赤霞橙三个版本，满足用户多样化审美需求，赤霞橙版本是OPPO A系列首次采用素皮材质，选用小荔枝纹亲肤素皮，带来了丰富细腻的触摸肌理。

OPPO A1配备6.72英寸 120Hz 高刷高亮广色域屏幕，令显示画面顺畅丝滑，色彩逼真，强光下也能看清屏幕，同时配备全天候AI智能护眼功能，可以智能识别环境光亮度，让白天画面清晰、晚上显示柔和，呵护用户视力健康。搭配全金属集成框架双扬声器，影音体验更有沉浸感。

OPPO A1采用5000万超清主摄镜头，清晰记录生活里每一处细节，加以AI焕彩美颜、光斑人像、AI证件照等丰富影像功能，让用户轻松拍摄高质量个性化风格照片。

值得一提的是，OPPO A1搭载了12GB超大运存，配合RAM+内存拓展技术，最高支持12GB+8GB=20GB流畅运存体验，加之ColorOS超算平台综合调优，兼备高性能和低功耗，具备48个月流畅护航。另有万能红外遥控、智能会议助手、儿童空间等实用功能，让生活更加便捷。

OPPO A1内置了5000mAh大电池，为用户带来一整天持久长续航，搭配独家智能电池健康引擎，可以有效延长电池的使用寿命。并有67W超级闪充加持，仅需43分钟即可充至100%，畅快又安全。目前OPPO A1已在线上线下全面开启预售，售价1999元。