iOS 17.1测试版已推送，最大亮点竟是AirDrop

【天极网手机频道】9月28日，苹果向 iPhone以及iPad 用户推送了 iOS / iPadOS 17.1 开发者预览版 Beta 更新，本次更新距离上次开发者预览版发布隔了 29 天。收到推送的用户可在设置-通用-更新进行升级。

本次系统更新带来的最大亮点之一是AirDrop，这个功能确实在苹果用户之间使用非常方便，但唯一可惜的是距离要近一些才能找到传输文件的对象。不过在更新iOS 17.1之后，AirDrop可以更好的完成传输工作。具体来看，如果用户走出共享对象的范围，可以通过蜂窝连接或 Wi-Fi 完成 AirDrop 传输，也就是说用户不必与对方离得很近就可以传输大量文件。

此外，新版本系统现在可以在自带的音乐应用中收藏歌曲、专辑、播放列表和艺术家，在锁屏界面可以直接完成这一操作，苹果还会根据收藏的内容来推荐更多相关内容。

除了最新的iPhone 15 Pro系列之外，iPhone 14 Pro/iPhone 14 Pro Max和iPhone 15/iPhone 15 Plus在开启手电筒之后也会在灵动岛上显示一个手电筒图标，这样就可以很好的提醒那些不小心打开了手电筒的用户去关闭它。

另外，测试版中还提到了苹果增加了数十种新的铃声和声调，但是在本次测试版本中删除了这些，不知道后面会不会重新再加上，如果恢复这些全新的铃声并且是那些温和点的就好了，毕竟原有的铃声总是能把人吓懵，尤其是闹钟铃声。

早些时候苹果推出iOS 17系统，iOS 17 为“电话”、“信息”和 FaceTime 通话带来了重大更新，让你在沟通过程中通过全新方式表达自己。“待机显示”为充电时将 iPhone 横屏放置带来了焕然一新的全屏体验，不用靠近，信息也能一目了然。隔空投送可让你更轻松地与周围的用户共享并建立联系，并通过“名片投送”共享联系信息。键盘功能得到增强，文本输入更快、更轻松。iOS 17 还更新了小组件、Safari 浏览器、“音乐”、隔空播放等等。

也不知道iOS 17.1会不会解决iPhone 15系列的发热问题呢？