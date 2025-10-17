【天极网手机频道】OPPO Find X9系列发布会刚落幕，全渠道预售通道随即开启，引发广大用户关注，据官方数据，预售开启仅一小时，订单量就刷新了Find 系列历史最高纪录，线下门店更出现排队预订热潮，“追光红”配色一度被抢断货，成为高端旗舰市场名副其实的“预售黑马”。

作为OPPO 30周年巨献，OPPO Find X9系列以“旅拍神器”定位圈粉无数，全系首发的全焦段哈苏8K超清照片，默认直出就能放大清晰;全球首创的4K超清实况照片，让每帧画面都达壁纸级别，小红书已支持直接分享，彻底解决了旅拍“带相机太重、手机拍不清”的难题。Pro 版的哈苏2亿长焦进光量飙升140%，演唱会、远景抓拍都清晰，成预售最受欢迎的配置。

除了影像硬实力，全能配置更让用户毫不犹豫下单。全系搭载天玑9500芯片，配合潮汐引擎，主流手游5小时满帧运行;OPPO Find X9的7025mAh冰川电池和OPPO Find X9 Pro的7500mAh 冰川电池支持 60个月健康耐用，彻底告别续航焦虑。

“绒砂工艺” 带来细腻质感，1.15mm 极窄四等边直屏视觉震撼，配合 IP66/68/69 满级防水与抗跌认证，耐用性拉满;全球首发的 1nit 明眸护眼屏获 8 大权威认证，夜间使用不刺眼，户外强光下也看得清，兼顾体验与健康。

首发的ColorOS 16系统支持 6 年流畅使用，还能与苹果设备无缝互联，AI 补光、实景对话等功能实用性十足。加上 S 赛专属水印、定制镌刻等权益，进一步点燃抢购热情。

售价方面，全系4399元起售，相机置换Find X9 Pro至高补贴1400元，10月22日正式开售，Pro卫星通信版11月上线。从线上平台“补货提醒”刷屏到线下门店样机被反复体验，足以见其受欢迎程度。对于想入手全能旗舰的用户来说，这款预售即爆单的机型，无疑是今年最值得期待的选择。