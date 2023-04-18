用科技传递温度，OPPO携多项无障碍技术亮相中国计算机学会技术公益大会

近日，OPPO在首届中国计算机学会技术公益大会上，分享了其软件操作系统ColorOS 在家庭健康管理、系统适老化设计、图片描述等无障碍技术的进展和应用。

OPPO软件应用产品总监张智昊分享技术案例

通过ColorOS系统，联动手机和手表等硬件设备，实现家庭成员的健康数据同步。用户能够在ColorOS家庭空间中实时查看家人的健康指标，包括心率、血氧饱和度、睡眠时长等;如果家人数据异常或被检测到可能跌倒，其他成员会在第一时间收到提醒，方便及时救援。

ColorOS 家庭空间

天极网了解到，OPPO ColorOS还针对老年群体和视障人群提供简易模式、图片描述等定制化设计。其中，简易模式通过桌面模块显示优化，语音助手指导设置以及注视不息屏等功能，大幅降低了老年人使用智能手机的门槛;而图片描述功能通过识别图片内容，配合语音播报让视障人群“看见”图片。

目前该功能已支持微信、QQ、支付宝、淘宝、京东等app。该功能基于亿级图文数据的中文多模态模型，在技术上开创性地融入了图像标签的引导信息，显著提升了图片识别的准确率和丰富性。

ColorOS 简易模式

ColorOS的无障碍技术，提升了OPPO产品的用户体验。未来OPPO将持续秉承“科技为人，以善天下”的品牌使命，为用户带来更多有智慧、有温度的产品。