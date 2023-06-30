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上市即热卖，高颜值“OPPO Reno10 Pro 星籁版”今日正式开售

2023-06-30 22:00:00 作者：墨将

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  【天极网手机频道】6月30日，全新OPPO Reno10 Pro 星籁版正式开售，存储配置为16GB+512GB，还搭载了超光影长焦镜头和长寿版 100W 超级闪充，售价3899元。

  OPPO Reno10 Pro 星籁版正式开售，至高享12期免息

  主打高颜值的OPPO Reno10 Pro星籁版从时尚个性的英雄联盟游戏人物萨勒芬妮中汲取灵感。新品以“星籁粉”作为主色，机身采用行业首创的金缕流纱工艺和彩镀玻璃工艺，闪耀神秘的梦幻气息给人焕然一新之感，精致且不失当代潮流，一经开售便到众多年轻人的青睐。

  凭借高颜值+好手感，圈粉众多年轻人的喜爱

  星云氛围灯也是OPPO Reno10 Pro星籁版外观上的一大惊喜，它是目前手机中面积最大、可实现效果最丰富的氛围灯，可以随音而动，听音乐、电话提醒都可以设置专属动效，如此有趣浪漫的交互体验，也吸引OPPO店内众多年轻人驻足体验。

  业内首发区域氛围灯效“星云氛围灯”，带来专属浪漫体验

  OPPO Reno10星籁版融汇萨勒芬妮英雄本身的个性化特点，打造萨勒芬妮专属UI、以及最具特色的礼盒设计，让喜爱萨勒芬妮的用户在使用过程中都能时刻体验到她的各种元素。

  “星籁歌姬 萨勒芬妮”活动火热进行，多重福利享不停

  OPPO Reno10 Pro星籁版即日起在OPPO商城、授权电商、OPPO体验店、授权零售商门店等线上线下全渠道同步开售，OPPO在线下渠道还设有1300家门店参加门店打卡活动，参与打卡享专属游戏礼包等福利，先到先得。购机用户有机会获得12期免息、以旧换新1200元补贴、两年五折的碎屏保等优惠。更多OPPO Reno10 Pro星籁版新品信息可前往OPPO官网查看。

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