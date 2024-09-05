欧洲折叠屏手机销量快速增长，中国品牌成大赢家

【天极网手机频道】近些年，欧洲智能手机市场在经历了一系列低迷期后，终于迎来了显著的回升。这一回暖趋势背后，多重因素交织影响，主要可归结为市场周期性调整、宏观经济环境的改善，以及消费者对智能手机升级需求的集中释放。尤为值得一提的是，智能手机市场的创新激增成为推动消费者换机的关键因素。

在过去几年中，智能手机市场被不少人视为缺乏新意，新款手机往往只是上一代产品的简单迭代。然而，随着技术的不断突破，各大品牌厂商纷纷带着最前沿的创新技术重返欧洲市场，其中折叠屏手机尤为引人注目。作为智能手机领域的新赛道，折叠屏手机即便在市场低迷期也展现出了强劲的增长势头。

三星作为折叠屏市场的先驱，自2019年第三季度在欧洲推出首款Galaxy Fold以来，一直占据着该细分市场的领先地位。然而，高昂的价格以及消费者对耐用性的疑虑一度限制了其销量。直到2023年下半年，随着OPPO、一加、谷歌、荣耀等品牌的相继入局，折叠屏手机市场的竞争日益激烈，这不仅推动了市场的健康发展，也加速了产品的创新和价格的下降。

据数据显示，到2023年底，折叠屏手机在欧洲智能手机总销量的占比已上升至2%，并在第三季度达到了2.5%的历史高位。进入2024年，这一趋势持续发酵，折叠屏手机销量同比增长52%，其中大折叠产品的销量更是实现了133%的惊人增长。市场结构的转变也尤为明显，小折叠手机与大折叠手机的销量比例从2023年上半年的70:30，转变为2024年上半年的55:45。

在众多品牌中，荣耀的表现尤为抢眼。自2023年初进入欧洲市场以来，荣耀凭借其Magic Vs系列迅速站稳脚跟，并在随后的Magic V2中展现了强大的技术实力和市场影响力。Magic V2不仅在厚度、重量和续航方面优于同类产品，还搭载了高性能的相机系统和快充技术，为用户提供了近乎完美的使用体验。

进入2024年，荣耀更是推出了Magic V3，这款产品继承轻薄设计理念，折叠状态下厚度仅9.2毫米，展开后更薄至4.35毫米，重量控制得当，提供舒适握持感。搭载第三代青海湖电池，电池容量高达5150mAh，且厚度仅为2.6毫米，支持66W有线快充和50W无线快充，续航表现出色。配备5000万像素潜望式长焦镜头及5000万像素大底主摄，内外双屏均搭载绿洲护眼技术，支持天通卫星通信，实现双向语音通话和短信收发。

在轻薄设计、电池续航、影像系统、屏幕护眼、卫星通信及耐用性等方面均表现出色，是折叠屏手机市场中的佼佼者。并且荣耀Magic V3在保持原有优势的基础上，还进一步提升了AI能力和软件体验。荣耀的Magic V3不仅带来了基于用户意图的主动服务体验，还融入了AI离焦护眼和干眼友好绿洲护眼技术等创新功能，使得折叠屏手机在办公和娱乐方面更加便捷和舒适。

随着更多品牌的加入和技术的不断进步，折叠屏手机市场正朝着更加成熟和多元化的方向发展。尽管重量和厚度仍是当前折叠屏手机的痛点之一，但像荣耀这样的品牌正在通过不断的技术创新来克服这些难题。未来，我们有理由相信，折叠屏手机将成为智能手机市场的重要组成部分，为消费者带来更加丰富多彩的使用体验。