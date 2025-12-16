【天极网手机频道】今日，华为终端官方微博再次放出关于nova 15系列的最新预热信息，新机的一些关键升级也随之变得更加清晰。代言人户外刷墙海报登陆多地城市，把nova 15系列的全新外观直接带到线下街区，让更多消费者提前感受到这一代nova 系列更大胆、更鲜明的设计语言。

首先在易烊千玺的平面海报中，nova 15系列的外观变化一眼就能看出来。最先吸引眼球的依旧是带感绿配色机身，明亮却不过分张扬，很容易让人联想到年轻用户向来偏爱的“潮流未来感”风格。这种更大胆的色彩呈现方式，也让nova 15系列第一时间就展现出了超强的辨识度，同时也成为了史上颜值最高的nova。

不过，讨论声最高的始终是背部镜头模组的变化。从此前纵向的星耀环，换成了横向双圆的设计。视觉上更有秩序感，也更具冲击力。从尺寸和结构来看，这一代的影像模组给人的感觉也更能装点东西，这也不难理解为什么影像升级会成为外界猜测的重点方向。

不过真正值得关注的，还是华为终端BG CEO何刚发布的那支关于影像的短片。整支短片都围绕“成双”展开。两只小狗、双黄蛋、两人邂逅等等，每一个意象都在强调“双份”这个关键线索。最耐人寻味的还是那句：“nova 15系列反正准出片，双份惊喜。”再叠加之前文案里的“『枫』头正劲”，不少用户已经开始大胆揣测：nova 15系列会不会真的把红枫原色影像同时带到前置和后置，实现一次真正意义上的“双份影像升级”。

如果猜测成真，那么nova 15系列的人像体验会有非常直观的变化。相比后置主摄而言，其实前置镜头更考验算法。而红枫原色影像此前在旗舰机上最大的特点，就是肤色还原极其稳定，不会把肤色拉成假白，也不会出现偏灰偏黄的情况，而是尽可能保留本身的质感和细节。

对于喜欢自拍、记录生活的年轻人来说，这意味着在咖啡馆、商场、户外街拍、小酒馆等复杂光线下，拍出来的肤色都更容易保持自然。更重要的是，前后镜头调校一致后，自拍切到后置再切回前置，整段视频的肤色不会出现明显跳变，对于爱发短视频的人来说，这是实打实的体验升级。

何刚视频中出现的“成双”暗示，还让不少人猜测nova 15系列在算法和硬件层面或许也有双向提升。例如此前广受好评的华为达芬奇人像引擎，有可能会结合新的硬件平台进一步强化，包括人像氛围、肤色光感自然度等。另外，上一代已经搭载的物理可变光圈也可能在更多场景下实现更智能的适配，让用户不用手动调整，也能有接近相机拍摄的背景过渡效果。

综合这两天陆续放出的信息来看，nova 15系列这次的升级绝对不是简单换个外观、加点参数那么简单，而更像是一轮系统性的提升。外观上“敢”得更彻底，影像上又埋了前后双红枫这种级别的猜想，整体节奏也明显比上一代更激进。值得一提的是，从通信、续航到系统体验，外围爆料也都在指向会有不小的变化。所以，nova 15系列最终会交出怎样的一份答卷，让我们一起静待12月22日nova 15系列及全场景新品发布会的揭晓。