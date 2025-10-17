您现在的位置： 天极网 > 手机

OPPO Find X9系列10月22日开售，置换补贴至高1400元​

2025-10-17 12:59:22 作者：毛毛

  【天极网手机频道】OPPO Find X9系列已于16日正式发布，包含Find X9与Find X9 Pro两款机型，目前已同步开启全渠道预售，10月22日将正式开售，售价4399 元起，Pro版卫星通信版则将于11月上线，首发支持eSIM功能。 

  OPPO Find X9 Pro 搭载行业首个“哈苏真 2 亿”长焦镜头，通过0.1微米精度的 AOA 主动光学校准技术，解析力提升 15%，F2.1 大光圈使进光量飙升 140%，配合70mm黄金焦段，可直出2亿超清照片，成片素质媲美中画幅相机。全系标配的全焦段哈苏8K超清照片与全球首发4K超清实况照片功能，解决了传统手机照片放大模糊、实况画质不足的痛点，小红书已率先支持4K实况照片的分享播放。 

  在核心配置上，两款机型均搭载天玑9500芯片与新一代潮汐引擎，主流手游可实现5小时满帧运行。续航方面，Find X9配备7025mAh冰川电池，Pro版升级至 7500mAh，凭借自研球形硅碳材料与长寿算法，支持60个月健康耐用。屏幕则全球首发1nit明眸护眼屏，获莱茵护眼金标等8大权威认证，3600nit超高亮度适配户外场景。 

  版本差异方面，Find X9提供追光红、绒光钛、霜白、雾黑四种配色，12GB+256GB版售价4399 元，16GB+1TB 版最高5799元;Find X9 Pro 拥有专属绒砂钛配色，12GB+256GB版5299元，16GB+1TB版6699元，还可搭配1699元的哈苏专业影像套装，实现40X光学品质变焦。 

  为降低购机门槛，OPPO 同步推出 “相机置换专补计划”，用户将旧相机置换为Find X9 Pro，可享受至高1400元官方补贴。OPPO 首席产品官刘作虎表示：“Find X9 Pro 是万元内最值得购买的相机，我们希望通过全链路影像革新，让用户实现‘出游不用背相机’的体验升级。” 有兴趣的用户可前往线下门店进行了解体验。

