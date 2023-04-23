vivo Y78+正式发布：Y系列首款曲面屏手机，仅1599元起

【天极网手机频道】4月23日，vivo正式推出Y系列家族新成员vivo Y78+。新机不仅提供新潮的外观设计、大内存大续航，还带来了持续进化的影像配置。作为一款千元价位的新机型，vivo Y78+为该段位提供好用流畅的新选择。

官方介绍，vivo Y78+提供月影黑、暖阳金和天青色三款配色，其中天青色从宋瓷中汲取灵感，以经典审美与现代设计的融合创新，通过工艺创新描绘可遇不可求的天青色，尽展温润含蓄、内敛雅致之美。通过纳米光刻工艺，vivo Y78+展现出若隐若现的柳叶纹视觉光影效果。与此同时，vivo Y78+中框与60度极致曲率的机身屏幕结合，3D弧面的设计配合177g的重量让vivo Y78+握持感更舒适。

新机正面则采用一块6.78英寸120Hz OLED曲屏，120Hz自适应变速高刷屏每秒可显示120帧画面，在显示动态内容时保持屏幕处于高刷新率，显示内容更流畅顺滑，静态内容降低刷新率更省电。同时，这块屏幕支持105% NTSC色域，100% P3色域，显示色彩更鲜艳，搭配8000000:1对比度视觉效果再提升。

vivo Y78+后置搭载了5000万OIS光学防抖镜头以及一颗200万虚化镜头。OIS光学防抖可利用镜头补偿，改善手抖拍摄造成的模糊，大幅提升弱光环境下的成片率，提升感光度;放慢快门，从而延长曝光时间，减少照片的噪点，提升夜景画面的纯净度和清晰度。vivo Y78+还通过微米级的人像检测，通过对人体、背景的独立分层优化，营造出浅景深的视觉效果，这也更加贴近真实光学镜头的虚化效果。

性能方面，vivo Y78+搭载6nm高通骁龙695芯片，在提供高性能的同时能耗更低发热更少，性能释放稳定。配备最高12GB+256GB大内存，同时搭配内存融合3.0技术，调用部分ROM空间给RAM使用，即便是后台应用多开也不怕卡顿。 续航上，vivo Y78+内置的5000mAh搭配44W闪充的充电方案，保障基础体验的同时进一步让续航更持久。新机共有8GB+128GB、8GB+256GB以及12GB+256GB三种内存版本可选，预售价分别为 1599元、1799元以及1999元，4月26日9:00正式开售。