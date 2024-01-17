手机厂商你来我往卷出天际，荣耀Magic6系列绿洲护眼全屏实力

【天极网手机频道】手机厂商“你来我往”一直到现在已经把所有能卷的都卷了个遍，像外观设计、影像、续航、性能、系统体验等，就在年底新机“大战”中不难发现，如今厂商将手机屏幕亮度和护眼功能卷成了新的“比拼”方向。

厂商卷手机屏幕并不是“无脑卷”，由于主流手机市场中大部分机型都是采用OLED屏幕，OLED屏幕虽然是亮度、对比度、色彩准确度等都更高，但其缺点也很明显――频闪。其实OLED屏幕是以固定的频率进行闪烁，低频会对用户的眼睛产生明显的刺激感，尤其当用户使用手机的频率越来越高，极易对眼睛造成负担，诱发近视、眼干眼涩等症状，为了用户的用眼健康，屏幕护眼成为今年手机厂商的主要卖点。



荣耀Magic6系列

荣耀Magic6系列采用了新一代的低功耗LTPO绿洲护眼屏，通过全新的屏幕聚光技术实现高达5000nits峰值亮度的行业领先水平，播放HDR视频时明暗尽显、细节尽现，户外强光下阅读屏幕内容也更加清晰，并且全系支持杜比视界、HDR Vivid双权威显示。除此之外，荣耀Magic6系列还首次实现国产屏全域低功耗LTPO显示技术，支持任意亮度均可降低至1Hz的超低刷新率，全域低功耗与全局流畅兼得。

荣耀Magic6系列还支持五大绿洲护眼技术，包括行业领先的4320Hz超高频PWM调光、助眠显示功能、类自然光护眼功能、自然色彩显示功能等。其中4320Hz超高频PWM调光跨越了IEEE标准中“频闪低风险区域”(高于1.25KHz)，直接迈入“频闪安全区域”(高于 3.125KHz)，即便是我们长时间对屏幕进行测试的时候都没有出现眼睛干涩疲劳不适的情况，做到真正护眼无困扰;助眠显示功能充分参考人体作息节律，从日落开始缓慢下调屏幕色温，减少夜间使用手机对睡眠的干扰;类自然光护眼功能通过人因优化的律动光曲线取代恒定亮度，可以缓解连续长时间用眼的睫状肌紧张，降低用眼疲劳;自然色彩显示功能可以让屏幕根据环境光所呈现的色温情况对屏幕的色彩进行实时的调整，呈现出更加柔和、自然的光线。

除了集合行业领先的护眼技术，荣耀Magic6系列绿洲护眼屏还通过了德国莱茵全局护眼3.0认证和中标院VICO A+视觉舒适度测试，用出色的实战表现验证了荣耀在护眼屏领域的绝对领先地位。

如此优秀的屏幕自然需要坚固的保护盖板，荣耀Magic6 Pro搭载了极为坚韧的荣耀巨犀玻璃，该盖板基于第二代纳米微晶玻璃技术进行优化，整体抗跌能力提升30%，通过瑞士SGS多场景金标五星抗跌耐摔认证。

荣耀始终坚持双轮驱动的产品主义，一方面深入洞察用户需求，从消费者需求出发定义产品，另一方面在前瞻技术上加大投入，带来开创性的技术解决方案。而荣耀Magic6系列就用出色的实战表现验证了荣耀在护眼屏领域的绝对领先地位。

目前荣耀Magic6系列于2024年1月11日开启预售，1月18日上午10:08在荣耀商城、各大授权电商、荣耀体验店、授权零售门店正式开售。其中，荣耀Magic6提供12+256GB、16+256GB、16+512GB三个版本，售价 4399元起;荣耀Magic6 Pro提供12+256GB、16+512GB、16GB+1TB三个版本，售价 5699元起。感兴趣的用户可以前去线下门店或线上官方商城了解购买。