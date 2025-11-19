【天极网手机频道】11月19日，OPPO Find产品系列负责人周意保转发了一条关于Find X9系列全球销量的微博，并表示“Find X9 Pro版的海外销量几乎是上代的3倍，看来也算是火出国了”。据悉，OPPO Find X9在西班牙上市两周，销量已接近前代的5倍，海外整体销量已接近前代的2倍，在全球市场取得了积极反馈。

OPPO Find X9 Pro在海外市场的定价为1299 欧元(约合人民币10700 元)，与iPhone 17 Pro的1319欧元售价相近。在同价位段竞争中，Find X9 Pro实现销量3倍增长，反映出市场对其产品力的认可。值得一提的是，Find系列已连续两代实现海外销量翻倍，从Find X8到Find X9系列，产品在海外市场的接受度持续提升。

作为OPPO的高端旗舰产品，OPPO Find X9系列搭载天玑9500旗舰芯片、全焦段哈苏影像系统、最大 7500mAh 冰川电池等核心配置，同时支持80W超级闪充与50W无线闪充，满足了全球用户对高端旗舰在性能、影像、续航等方面的核心需求。此外，全系极窄四等边直屏设计、1nit明眸护眼屏以及 IP68/IP69 防尘防水等实用配置，进一步提升了产品的综合竞争力，成为吸引用户选择的重要因素。

国内市场方面，第三方数据显示，Find X9 Pro的销量达到前代的2.5倍，部分区域出现缺货情况。此前OPPO官方曾透露，Find X9系列整体出货量已超过100万台，其中Pro机型占比超60%，成为系列销量主力。此外，OPPO平均售价已跃居全球第二，仅次于苹果，超过三星。

OPPO Find X9系列在国内外市场的同步增长，既体现了全球消费者对其产品体验的认可，也展现了OPPO在高端产品线上的稳步推进。从核心配置的打磨到全球市场的布局，Find X9系列的市场表现为品牌积累了宝贵的用户口碑与市场经验，也为未来高端产品的发展奠定了坚实基础，持续推动OPPO在全球高端手机市场的竞争力提升。