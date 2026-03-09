【天极网手机频道】近期，“手机涨价”这一话题引发消费者关注。有业内人士指出，3月起手机涨价将进入加速阶段，一场由上游供应链引发的“成本风暴”正在席卷整个消费电子市场。这也是国内手机市场发展以来首次出现全品类、全品牌同步普涨的态势，新品涨幅最低可达1000元以上。如果你不知道哪款手机更适合自己，可以来京东参考每周手机销量榜。京东基于真实销售和人群数据，打造每周手机销量榜。其中，针对影像爱好者、游戏爱好者、女大学生、男大学生等人群推出相应的榜单。该榜单每周根据京东用户数据更新，涵盖安卓、鸿蒙手机产品。通过这一榜单，消费者可轻松了解不同人群在上周购买量最高的十款手机。值得一提的是，京东推出大内存手机限时特惠10天活动，到京东APP搜索“大内存性价比手机”进入活动页面，即可找到还未涨价的大内存手机，还可享国补叠加以旧换新，低至5折起，早买早安心。此外，来京东购手机如遇内存故障，部分产品可享一年内直接换新，省心又省钱。

2月23日至3月1日“高端人士每周手机销量榜”TOP10依次是华为Mate 80、三星Galaxy S26 Ultra、小米17 Pro、vivo X300 Pro、华为Mate 80 Pro、OPPO Find X9 Pro、华为Mate 80 Pro Max、华为Mate 70 Pro、小米17 Pro Max、华为Mate X7 典藏版。其中，华为Mate 80连续夺冠8周;小米17 Pro系列排名提升明显，小米17 Pro上升7名，跻身前三，小米17 Pro Max上升5名。

2月24日至3月2日“影像爱好者每周手机销量榜”TOP10依次是华为Mate 80、iQOO 15、小米17 Pro、vivo X300 Pro、OPPO Find X9 Pro、华为Pura 70、三星Galaxy S26 Ultra、vivo X300、小米17 Pro Max、荣耀WIN。其中，华为Mate 80夺冠8周，iQOO 15上升2名，跻身前三。

2月25日至3月3日“游戏爱好者每周手机销量榜”TOP10依次是REDMI K80、iQOO Neo11、一加 Ace 6、REDMI K90、iQOO 15、iQOO Z10 Turbo、荣耀X70、REDMI Turbo 5 Max、REDMI K80至尊版、iQOO Z11 Turbo.其中，REDMI K80表现突出，夺冠2周;iQOO Neo11排名上升8名，成为第2名。

2月26日至3月4日“女大学生每周手机销量榜”TOP10依次是OPPO Reno15、iQOO Z10 Turbo、iQOO Neo11、vivo S50、REDMI K80、iQOO Z11 Turbo、REDMI K90、一加 Ace 6、荣耀X70、iQOO 15。其中，OPPO Reno15上升1名，iQOO Z10 Turbo上升2名，iQOO Neo11上升4名，成为前三名。

2月27日至3月5日“男大学生每周手机销量榜”TOP10依次是iQOO Neo11、iQOO Z10 Turbo、一加 Ace 6、iQOO 15、REDMI K80、REDMI K90、iQOO Z11 Turbo、REDMI K80至尊版、OPPO Reno15、荣耀WIN RT。其中，REDMI K80至尊版、OPPO Reno15新上榜。

其中，新品三星Galaxy S26 Ultra备受青睐，登上“高端人士每周手机销量榜”和“影像爱好者每周手机销量榜”TOP10，并在“高端人士每周手机销量榜”上排名第2。iQOO 15表现亮眼，在“影像爱好者每周手机销量榜”、“游戏爱好者每周手机销量榜”、“女大学生每周手机销量榜”、“男大学生每周手机销量榜”均跻身前十。

3月起手机涨价将进入加速阶段，想换新趁现在，到京东入手心仪手机。还可参考每周手机销量榜，按照需求进行挑选，买手机不纠结。