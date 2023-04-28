iQOO Neo8 Pro首发天玑9200+芯片，已现身GeekBench！

【天极网手机频道】最近，联发科官宣将于5月10日发布天玑9200半代升级型号天玑9200+后，首款搭载该芯片的iQOO Neo8 Pro同时现身GeekBench，跑分数据相当豪华。

从GeekBench的数据来看，iQOO Neo8 Pro单核跑分为2034分，多核跑分为5245分，内存高达16GB。此前这款机型也出现在安兔兔跑分平台，跑分显示，该机总分达到了1368597分，其中CPU部分为298850分，GPU成绩为594203分，MEM成绩为263503分，UX成绩则是212041分。无论是CPU分数还是GPU分数，天玑9200+都超过了骁龙8 Gen 2，相较天玑9200都有不错的表现。

去年，联发科天玑9000以及天玑9000+凭借工艺上的优势，打了高通一个措手不及，稳固自己的市场。但好景不长，就在所有人都以为联发科高端有望时，骁龙8 Gen 2的爆种表现又让联发科一夜回到解放前。尽管天玑9200的性能相当不错，但面对全面爆发的骁龙8 Gen 2，依然有些不够看。

天玑9200集成170亿晶体管，成为业界首款采用台积电第二代4nm工艺技术的处理器，采用一颗3.05GHz的X3超大核，三颗2.85GHz的A715大核以及四颗1.8GHz的A510小核组成三丛集架构设计。

天玑9200的超大核以及大核均只支持64位应用，并且拥有8MB的三级缓存和6MB的系统缓存。天玑9200采用了Immortalis-G715 MC11的GPU，官方宣称，天玑9200在GeekBench 5中相较前代天玑9000在CPU单核性能方面有着12%的提升，多核方面有着10%的提升，同时散热能力提升10%，相同性能下功耗降低25%。而天玑9200最大的升级莫过于这颗GPU，不仅支持移动端的硬件光线追踪技术，而且在GFXBench曼哈顿3.0测试性能比天玑9000提高32%，功耗反而降低了41%，

爆料称，天玑9200+处理器采用了超频的X3超大核，因此在性能方面要小超骁龙8 Gen 2一些。因此这也让iQOO Neo8 Pro的性能备受期待，毕竟天玑系列一直作为骁龙系列的背景板存在，好不容易在去年风光了一回，肯定不甘心继续落后于人，因此天玑9200+或许会拥有更加激进的调校。

除此之外，网上还爆料称iQOO Neo8系列共有两款机型，分别为iQOO Neo8和iQOO Neo8 Pro。其中，iQOO Neo8将搭载骁龙8+移动平台，支持120W快充，搭载国产 1.5K 天马曲屏/京东方直屏。iQOO Neo8 Pro才会搭载天玑9200+芯片，同时搭载1.5K显示屏，采用1/1.15英寸5000万像素主摄，两款机型均最高配备16GB LPDDR5X+512GB UFS4.0存储，妥妥的旗舰机配置。

虽然天玑9200+足够强大，不过由于骁龙8 Gen 2的优秀表现，加上有消息传出今年骁龙8 Gen 3将会提前发布，这也意味着留给天玑9200+的时间不多了。目前距离下半年最多只有半年时间，天玑9200+能否在这短短半年时间内凭借优秀的性能表现征服用户，目前仍是一个未知数。