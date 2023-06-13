适合学生用的手机推荐：Pro级影像+Pro级性能 OPPO Find X6

【天极网手机频道】一年一度的618购物节正在火热进行中，恰逢高考结束，各种促销活动更是层出不穷。每逢这种大型购物节，想必不少同学也想趁此机会为自己换购一款新手机。影像、性能、外观，一样都不能少，并且综合性价比要高。今日，小编就来推荐一款极具性价比的旗舰标准版――OPPO Find X6。

现如今，由于各项技术的成熟与普及，手机的实用性与耐用性均有所提高，尤其是各家厂商的旗舰系列，均是汇聚了行业内最为顶尖的配置，完全能够满足用户持续几年的使用需求，堪称“全能型选手”。当然，旗舰系列的售价一般都不便宜，退而求其次可选择标准版的旗舰，除了影像之外，基本的配置都足以比肩高端旗舰。

OPPO Find X6在配色方面，主要提供了雪山金、飞泉绿、星空黑三款简约配色可选，比较符合当下年轻人的主流喜好。镜头模组区域基于专业相机的元素，采用“环宇设计”，居中排列，平衡整体的视觉感。磨砂玻璃材质的后盖以及207g的机身重量，让OPPO Find X6的整体手感也比较舒适。

正面是一块6.74英寸1.5K AMOLED曲面屏，具备2772×1240分辨率、93.90%屏占比、1450nit局部峰值最高亮度、100%DCI-P3色域以及10.7 亿色的色彩显示等优良素质，无论是日常浏览网页、观看视频，还是游戏场景下的画质表现，均能带来真实生动的视觉体验。

基础配置方面，OPPO Find X6主要搭载天玑9200移动平台，“1超大核+3大核+4小核”的八核架构，配合LPDDR5x与UFS4.0，让手机的性能跃居行业前列，并且能耗的控制也处理得十分到位。简单来说，OPPO Find X6能够稳定运行《王者荣耀》、《和平精英》、《原神》等热门高帧率手游，完全不用担心掉帧、卡顿等不适情况出现，这对于日常注重游戏体验的同学来说相当友好。

至于充电与续航方面，OPPO Find X6主要配备的是4800mAh电池以及80W超级闪充，整体续航水平还是比较出色的，足以满足用户日常一天的续航需求。内置的ColorOS系统，拥有微架构超算引擎和焕新存储两项技术，能够平衡高性能与低功耗，让手机的流畅性与续航水平进一步提升。

影像方面，OPPO Find X6主要配备了“5000万像素IMX890广角镜头+5000万像素IMX890长焦镜头+5000 万像素JN1超广角镜头”后置三摄影像模组，三个高素质的镜头搭配马里亚纳X芯片与哈苏滤镜，无惧暗光或弱光，拍摄出来的图片清晰自然，光影协调，更接近肉眼所见景象，影像水平同样是旗舰级水准，日常喜欢拍摄的小伙伴完全可以靠它轻松拍摄下风格大片。

价格方面，OPPO Find X6 12+256GB售价4499元，16+512GB售价4999元。综合价格与配置来看，OPPO Find X6相较于大部分旗舰机，它的性价比确实相当高，在标准版旗舰中能够找到一款外观、性能不输旗舰，同时拥有长焦拍摄的手机产品，确实比较少见。

目前，OPPO各大官方电商平台推出了促销活动，购机享受多重优惠活动，现在上天猫/京东搜索 “FindX6专属福利”，点击进入官方旗舰店Find X6系列链接，联系客服，还能领取100元专属优惠，购买Find X6更实惠。近期有换机需求的同学，完全可以考虑一下这款旗舰产品，更多相关信息，可以前往OPPO官网查看。