2024年国内折叠屏手机市场销量预计达到960万部，价格或将进一步下探

【天极网手机频道】折叠屏智能手机受益于形态创新、独特的使用体验以及成本下探等优势，在智能手机市场整体需求低迷的环境下依旧保持逆势增长的态势。根据调研公司发布产业统计数据显示，2023年全年国内折叠屏手机市场出货量约700.7万部，同比增长114.5%;其中Q4中国折叠屏手机市场出货量约 277.1 万台，同比增长 149.6%。预计2024年中国市场折叠屏智能手机销量达960万部，同比增长41%。

与此同时，2023年国内折叠屏智能手机UTG使用面积同比大幅增长250.7%。由于近两年来国内外盖板厂在UTG的折痕优化，可靠性提升等方面取得了一定的进步，但仍存在成本、厚度和重量方面的痛点。

数据显示，自2022年UTG进入量产阶段以来，2023年国内搭载UTG的折叠屏智能手机占比增至近七成，同比增长24.5个百分点，UTG已成为国内折叠屏智能手机的首选盖板，预计2024年将继续同比增长超70%。从国内主要智能手机品牌搭载UTG的情况来看，2023年折叠屏智能手机搭载UTG的品牌有四家，其中品牌OPPO表现出众，搭载UTG折叠屏智能手机的销量已突破百万台，同比翻4.7倍，排名第一。

随着安卓厂商和上游供应链的持续加大研发投入，硬件技术改进成熟，软件系统应用优化，消费者使用体验感不断提升，折叠屏产品有望占领更多市场份额。而折叠屏的价格也进一步下探，数据显示2023年1000美元以上的折叠屏手机份额已经由一年前的81.0%下降到66.5%，同比下降14. 5个百分点。除了整体成本的下降，竖折形态的产品相对而言售价更低，也使得2023年折叠屏售价的价格已经下探到400-600美元价格段，这也使得更多消费者愿意尝鲜使用折叠屏手机。