【天极网手机频道】2025年10月21日―中国・北京――真我手机正式发布旗舰新品真我GT8系列。街拍神器真我GT8 Pro，凭借行业首发全链路深度定制的理光GR影像系统，打造前所未有的街拍体验。真我GT8 Pro还搭载了第五代骁龙8至尊版、2K 144Hz苍穹屏、同档唯一2亿超光影潜望长焦等旗舰配置，以真旗舰玩出点名堂。真我GT8 Pro将于10月21日16:40正式开售，起售价3999元。

一同亮相的真我GT8，则是定位“最强标准版”。除配备与Pro同款的理光GR影像系统和2K 144Hz苍穹屏外，在性能影像上也带来了越级突破，骁龙8至尊版、电竞独显芯片R1、5000万超光影潜望长焦等配置，将核心的旗舰体验带给更多用户。真我GT8将于10月21日16:40正式开售，起售价2899元。

发布会上，真我realme副总裁、中国区总裁徐起回顾品牌7周年历程，并表示：创业7年，用户3亿。过去7年就是真我与全球3亿年轻人共同书写的冒险日志。真我秉持“敢越级”的初心，以及对年轻人追求前沿科技需求的洞察，打造了“为极致性能而生”的GT系列。而真我GT8系列，正是以越级的产品力、有趣的灵魂，给中国市场的年轻朋友们最好的礼物，也是为那些勇于探索、敢于突破、拒绝平庸的年轻人，献上的充满诚意的旗舰产品。

行业首创机械拼装设计，一台手机拼出N种形态

为打破手机行业日趋同质化的现状，真我GT8 Pro行业首创机械拼装设计，基于模块化机械设计美学，将后置镜头模组从一个固定的整体，变为一个可自由切换成机能罗伯特、经典圆形、透明魔方、金属舷窗四种形态的精密模块。这不仅是一次设计上的大胆突破，更是真我“玩出点名堂”态度的极致体现。

除了颠覆性的Deco设计创新，真我GT8 Pro机身上每一处细节都彰显出旗舰质感。采用全新AG工艺的“怀特”，机身整体纯白素雅，材质是触感如丝般顺滑的AG磨砂玻璃。蓝色的“布鲁”和绿色的“格林”，则是全新的类纸再生皮革，其基底由回收的纸张与涤纶制成，使得每一台真我GT8 Pro呈现出独一无二的天然纹理，并具备亲肤耐磨、轻薄、耐腐蚀等特性，配合坚固的哑光金属中框与流线型大R角，共同打造温润贴合的握持手感。

四年磨一舰，首发理光GR影像系统

真我GT8 Pro携手理光GR，从光学、算法、交互、影调进行全链路的深度定制，打造拥有理光GR灵魂的理光GR影像系统。为从源头保证画面的纯净，真我GT8 Pro搭载双方联合打造的理光GR防眩光主摄，这也是一颗达到理光GR光学标准的手机镜头。其采用精密的7P镜头结构，并覆以五层“超低反”镀膜，实现反射率低至0.2%的行业顶级抗眩光能力。镜头最外侧的保护玻璃，采用行业领先的“高光透”双层AR镀膜，透光率提升至97%。此外，真我GT8 Pro还在镜组中加入深吸收蓝玻璃，吸收并过滤杂光，共同打造“端到端高保真光学”。

在强大的光学基础上，真我GT8 Pro通过直觉算法引擎，从色彩科学、颗粒模拟、暗角控制等多个维度，联合理光GR深度复刻标准、正片、负片、单色、高对比黑白五大经典胶片影调：

“标准”影调，平衡了色彩的绝对准确性与自然的质感，成像真实自然;

“正片”影调，展现“有温度的色彩”和“有层次的光影”，将光影转化为故事的一部分;

“负片”影调，鲜活融透，适合记录人像与日常碎片;

“单色”影调，在黑白影调的纯粹与克制之上，注入了更多人文感;

“高对比黑白”影调，让亮部更亮、暗部更暗，去除多余的色彩干扰，适合粗粝的场景和动感的瞬间。

“正片”样张

“负片”样张

“高对比黑白”样张

每一种影调都是双方在上千个真实场景中，进行大量的色彩校准，让用户随时随地都能拍出原汁原味的理光GR味儿，且五种影调均支持用户根据个人喜好调整参数，打造专属的理光GR配方。

作为“街拍神器”，真我GT8 Pro只需在相机界面“一划速启”即可快速切换至理光GR模式，不仅和理光GR相机一样可以极速快启，同时还有相同的标志性快门声。依靠全新自研SuperQPD抓拍算法，真我GT8 Pro的快拍对焦模式，从底层复刻理光GR经典的快拍对焦功能，用户只需专注构图，无需等待对焦。真我GT8 Pro还深度复刻理光GR的28mm与40mm两大黄金焦段(全画幅等效焦距)，可在人文广角与叙事标准之间一键切换。沉浸式取景器模式，则是隐藏所有额外设置，排除一切干扰，将世界变为眼前的画框。

2亿超光影潜望长焦，真我有史以来最强的长焦越级

除了全链路深度定制的理光GR影像系统，真我GT8 Pro更在长焦赛道上进一步越级，搭载同档唯一的2亿超光影潜望长焦。镜头采用三星最新的HP5传感器，拥有2亿超高像素和1/1.56英寸超大感光面积，全面保障画质清晰度。望远方面，通过2亿像素ISZ技术，可实现3×光学变焦、6×及12×无损变焦，每一次变焦构图，都能拥有无损画质。此外，在全新第五代骁龙8至尊版和影像算法的加持下，真我GT8 Pro更是首次实现真2亿多帧融合，支持默认8K超清照片模式，将解析力提升至普通照片的4倍。除了拍远，真我GT8 Pro还支持25cm长焦特写，细可入微，探索微观世界。

除越级的长焦表现外，真我GT8 Pro还搭载5000万像素超视广角镜头，具备116°的黄金视角。高解析力的加持，解决了以往常出现的边缘模糊、畸变问题。是街拍神器，也是Vlog神器。真我GT8 Pro全新升级的4K 120帧杜比视界拍摄规格，将分辨率提升至1080P的4倍，每一个细节都清晰可辨，120帧的高帧率则让动态画面彻底告别拖影，后期放慢5倍也依旧流畅清晰。同时还支持4K 120帧 10bit Log录制，打破手机与专业摄像机的壁垒。而8K 30帧视频录制的支持，也带来了更大的二次创作空间。

旗舰双芯，性能更强更Pro

真我GT8 Pro搭载第五代骁龙8至尊版移动平台，采用高通自研Oryon架构和第二代3nm制程工艺打造。相较上代，CPU单核性能提升20%，GPU性能提升23%。为克服重载游戏对性能的严苛要求，真我GT8 Pro还搭载电竞独显芯片R1，通过创新的双芯并线渲染技术，与主芯片CPU高效协同，在7000mm²超覆盖冷锋VC散热系统的协助下，实现画质与流畅度的双重飞跃。双芯之上，配合由GT性能引擎全新升级的先知能效调度，可精准预测游戏负载，智能分配双芯算力。同时凭借“超帧超画”技术，首次为开放世界手游带来原生级「2K+120帧」超分超帧模式，该模式还支持超10款游戏实现2K+144Hz超分超帧并发。

为进一步打造“FPS神机”，真我GT8 Pro搭载妙感触控芯，使得瞬时触控采样率突破3200Hz，四指采样率突破360Hz，精准响应多指操作。听感上，真我GT8 Pro搭载双1115E全腔对称扬声器，采用N'Bass旗舰声学材料打造，声场更广，枪声更震撼。在“FPS脚步声增强”算法优化下，为玩家实现精准的听声辨位。触觉上，0816瑞声Top级超宽频脉冲马达，以448mm³的超大体积，相较主流旗舰0809规格(252mm³)大幅提升78%，提供沉浸式4D振感体验。视、听、触的全方位感官协同，为玩家带来了前所未有的沉浸式电竞体验。

2K 144Hz苍穹屏，超清超亮超护眼

一块好屏是所有顶级体验的基础。真我GT8 Pro搭载6.79英寸的2K 144Hz苍穹屏，采用京东方Q10+发光材料，拥有高达508 PPI的超视网膜级清晰度，呈现清晰锐利的画面细节。在亮度方面，这块屏幕同样表现出色，支持行业领先的7000nit局部峰值亮度，无惧户外强光。护眼方面，真我GT8 Pro带来从极亮到1nit极暗显示的全场景护眼方案。行业首发的硬件级游戏真彩护眼技术，能够在保证色彩不偏黄的前提下有效过滤蓝光，而全亮度DC调光则实现了SVM值低至0.07的硬件级0频闪，真正做到够明、够暗、够护眼的全天候舒适观感。

在续航和细节体验上，真我GT8 Pro同样毫不妥协。7000mAh泰坦电池与120W光速秒充、50W无线闪充组成全能续航方案，充电15分钟畅玩一整天，强大的续航和快速回血不做“二选一”;首发苍穹信号芯片S1，确保极限弱网也在线，并支持包括n79 5G频段在内的全球21个5G频段，实现全球畅行无阻;IP66&IP68&IP69三重满级防水与超声波指纹等配置，共同构筑了旗舰体验的坚实基石。

首发realme UI 7.0，打造光影玻璃设计美学

真我GT8 Pro还首发搭载全新realme UI 7.0。新系统以“光影之间，自在轻盈”为设计理念，从设计、流畅度到智慧功能，都进行了三位一体的大升级。在美学上，它带来了汲取自24小时光影变幻灵感的“浮冰光影图标”，以及模拟雨后玻璃质感的“雾影玻璃控制中心”，视觉体验通透立体;同时，全新的AI灵感主题，不仅支持简洁大气的“大文字大时钟”风格，还能通过AI实况壁纸，将Live Photo设为锁屏，让用户的回忆在锁屏上生动起来。在系统流畅度方面，全新的流光引擎重塑了系统动效，无论是侧滑返回还是全局打断，都如光影般流畅跟手。

在智慧体验上，realme UI 7.0也实现全面升级。备受好评的灵动窗口，支持多达12个应用后台挂起与游戏息屏运行，让多任务处理更高效;AI构图辅助不仅能帮用户找到最佳拍摄角度，还能解释构图原理，帮助用户学习构图思路;AI大神辅助新增《王者荣耀》排位阵容建议、小地图追踪敌人动向，助玩家轻松上分。真我GT8 Pro更是承诺支持五年系统维护和四个大版本更新。

最强标准版真我GT8，游戏拍照两不误

除真我GT8 Pro外，本次发布会还带来了“最强标准版”――真我GT8。它在极致性能与旗舰影像之间不做选择。真我GT8搭载“骁龙8至尊版+电竞独显芯片R1”旗舰双芯，以及Pro同款2K 144Hz苍穹屏，在性能与显示上，实现了对Pro级体验的完整继承，同样支持超百款游戏的超分超帧，畅享2K+144Hz的电竞生态。

影像方面，真我GT8搭载了Pro同款也是同档唯一的理光GR防眩光主摄，拥有完整的理光GR影像系统体验。同档罕见的5000万超光影潜望长焦，支持3.5倍光学变焦与7倍无损变焦，无论是拍摄远景还是人像，都能轻松获得清晰、高质感画面，为构图创作赋予了前所未有的自由度，解锁同档唯一潜望+双芯+2K直屏全面越级体验。

设计上，在具备Pro同款类纸再生皮革的配色之外，真我GT8还带来独占的“纳维”配色，其采用最新AG玻璃工艺，在不同光线变化下展现深蓝色和浅灰色的自然交替，并且在不同材质间采用了撞色设计。7000mAh大电池与100W光速秒充等旗舰配置，则为整机提供了强大的续航保障，配合旗舰级的超声波指纹、IP66&IP68&IP69满级防水以及苍穹信号芯片S1，打造“最强标准版”真我GT8的全方位硬核体验。

真我GT8系列发布即开售，首销福利再加码

“街拍神器”真我GT8 Pro具体售价如下：

12GB+256GB版本，售价3999元;

16GB+256GB版本，售价4299元;

12GB+512GB版本，售价4499元;

16GB+512GB版本，售价4699元;

16GB+1TB版本，售价5199元。

“最强标准版”真我GT8具体售价如下：

12GB+256GB版本，售价2899元;

16GB+256GB版本，售价3199元;

12GB+512GB版本，售价3399元;

16GB+512GB版本，售价3599元;

16GB+1TB版本，售价4099元。

首销期间，真我GT8 Pro用户可获赠金属方形镜头装饰件套装(含金属方形镜头装饰件+手机壳)，全系可享1年至尊后摄保(含1年后摄像头保+1年后盖保)，更有至高24期免息、以旧换新至高补贴1500元、晒单至高返50元等福利。

街拍神器真我GT8 Pro，凭借行业首发理光GR影像系统、2亿超光影潜望长焦，以及第五代骁龙8至尊版和电竞独显芯片R1等旗舰配置，再次证明了真我在性能与影像赛道上持续越级的决心。而首创机械拼装设计背后的精神，则体现了真我敢于跳出传统设计定式，再次创新、超越自我，也为行业千篇一律的非方即圆设计带来了全新思路。未来，真我GT系列也将站在新起点上，持续打造性能影像领先、设计出众的旗舰产品，为全球年轻人提供超越期待的科技体验。