未发先火？ 美国近7成苹果用户要换iPhone 17系列，Pro版本最受欢迎

【天极网手机频道】目前距离全新iPhone 17系列发布还有一个星期的时间，起关注度也变得越来越高。日前，一项新的调查显示，美国近7成iPhone老用户计划升级到iPhone 17系列机型。

智能手机价格比较平台SellCell在8月份对2000多名美国iPhone用户进行了调查，以评估苹果发布会活动前的消费者的升级兴趣和品牌忠诚度。数据显示，目前68.3%的 iPhone用户打算在发布时购买iPhone 17系列机型，比2024年iPhone 16发布前的 61.9%有所增加。

其中iPhone 17 Pro和iPhone 17 Pro Max机型预计将主导早期的市场，它们占据了计划升级的38.1%，16.7%的受访者选择了标准版iPhone 17，而13.5 的受访者对将采用超轻薄设计的iPhone 17 Air表示感兴趣，只有3.3%的受访者表示他们在等待苹果的可折叠iPhone。

调查还强调，72.9%的用户对当今的iPhone比往年更满意，但27.1%的用户表示，他们认为与其它智能手机厂商相比，苹果已经失去了优势。而关于升级的原因，53.%受访者将将电池寿命视为升级的首要原因。值得一提的是，这代iPhone 17标准版和Pro版本的电池容量都将有所提升，其中Pro Max版本有望超过5000mAh，续航大幅提升。其它原因还包含新设计和功能(36.1%)、显示屏升级(34.3%)、相机升级(28.1%)以及人工智能和软件优化(7.1%)。

至于不升级的原因，68.9%的用户将价格列为了主要原因，还有71.7%的用户表示它们对于当前iPhone感到满意。另外，还有7.5%的用户对可折叠产品感兴趣、6.6%对eSIM的不适以及5.3%想要换安卓手机，是他们不升级的原因。

尽管从调查数据来看，iPhone 17系列似乎很受期待和欢迎，但也有不少网友对这项调查的结果产生了质疑，认为70%的比例完全不可能，并提出诸多些问题，比如SellCell是如何筛选出这2000多名用户的？这些用户目前在用什么手机？用户在调查中被问到了哪些问题等等。

当然，我个人对这项调查结果也并不认同，样本数量并不算多，而且并不知道这些人是如何被筛选出来的，以及他们目前正在使用哪款手机、年龄等因素，这些都对最终的调查数据有着很大的影响，如果找来很多在用5年甚至6年前iPhone的用户，我觉得这个甚至能比7成还高...不过，不管这是一项怎样的调查，都吸引了大家对于iPhone 17系列的关注，这似乎就足够了。

就目前iPhone 17系列已经曝光的信息来看，标准版终于迎来了个120Hz高刷，搭载A19芯片，前置摄像头升级到了2400万像素;Pro版本则带来了更有辨识度的外观设计，引入了铝合金+玻璃的背板，并且有着非常大的相机模组，长焦镜头也将升级到4800万像素，并支持最高8倍光学变焦，搭载A19 Pro芯片;全新登场的Air版本提到了之前的Plus，主打极致轻薄，机身厚度仅有5.5mm，有望成为史上最轻薄的iPhone，不过仅有一颗摄像头，并且电池容量有些小，续航表现还有待观察。总的来说，这一代的升级还是比较明显的，但没有什么让人感觉眼前一亮的东西。