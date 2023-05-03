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荣耀全新旗舰平板配置流出：13寸LCD屏+骁龙888

2023-05-03 15:00:00 作者：云隐

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  【天极网手机频道】在大众需求的衍变下，平板电脑也逐步展现出它应有的优势，成为用户线上学习或办公的最佳利器。而在安卓领域，平板电脑各方面还有很多值得提升的地方。近日，有相关爆料信息显示，荣耀或将迎来一款全新的平板产品，部分配置信息也随之曝光。 

荣耀全新旗舰平板配置流出：13寸LCD屏+骁龙888

  据了解，荣耀新平板可能会搭载高通骁龙888移动平台。这颗曾经是高端旗舰的标配芯片，放到如今依旧具备着不俗的性能表现。当然，被吐槽的散热效果，在平板电脑大面积的背板加持下，其散热效果会获得大幅度提升，能效比自然会比较出色。

  同时，荣耀新平板还将采用一块13英寸的LCD屏幕。它相比起如今市面上主流的10英寸-11英寸左右的平板电脑，有着自己独到的大屏优势，足以为用户带来更加优异影音体验。更为重要的是，在大屏的加持下，用户完全可以使用它进行更加深度化的办公，整体体验也会有所提升。 

荣耀全新旗舰平板配置流出：13寸LCD屏+骁龙888

  笔者以为，现如今的平板电脑市场，各大厂商推出的新品趋向于高性能。这也就意味着，平板电脑能够负担更多且更大型软件的运行，这在一定程度上会加剧平板电脑办公化的发展，让其真正成为用户手中的生产工具。更多相关信息，可以关注荣耀官方的最新动态。

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