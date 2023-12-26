花似锦延续东方美学设计，自带打光灯的人像旗舰vivo S18系列售价2299元起

【天极网手机频道】人像旗舰vivo S18系列携全新的“花似锦”配色惊艳亮相。vivo S18系列不仅延续东方美学设计，以创新工艺描绘出繁花似锦，还以X系列满分同款影像系统搭配影棚级柔光环、影棚级人像算法矩阵，改进了环闪，灯带更大、色温范围更广，并在智能色温调节的基础上做到了亮度自适应，定义人像新标准“影棚级人像”;除此之外，还将vivo X系列的蓝海电池引入麾下，在仅有7.45mm的机身下内置一块5000mAh的超大电池，满足了大家对手机的极高需求。

vivo S18系列共带来了花似锦、青澈、玄黑共3款配色。花似锦作为主打配色，白色做为基底，以锦上花开为灵感，精准勾勒出蓝白相间的花瓣融入其中，在不同的光线照射下每一片花瓣都能呈现栩栩如生的舒展动态，立体感与层次感兼具。7.45mm的机身厚度，185.8g的重量，整机不仅轻薄通透，还具有绸缎般的光泽与细腻触感，拿在手上也不容易沾染指纹。水光云窗设计采用创新排布两扇圆角方窗，拥有如晶莹水珠即将溢出一般的R角以及钻石切边手法打磨出的金属侧边。既保留了矩形周正的秩序感，也用柔和的圆弧打造灵动精致。

vivo S18正面是一块6.78英寸120Hz朝阳护眼屏，全局亮度达到1200nits，局部峰值亮度达到2800nits，2800X1260的超高分辨率、10亿色臻彩显示、P3影院级广色域带来出色的显示体验;同时，2160Hz高频调光能够缓解减轻屏幕闪烁造成的视觉疲劳，缓解眼部压力，顺眼更护眼。

如果你对影像要求极高，那么这款自带“打光”的vivo S18系列就非常适合你。vivo S18全系搭载新一代5000万像素VCS人眼仿生人像镜头，最高可提升25%画质纯净度，加上后置影棚级柔光环智能打光，相当于普通手机闪光灯19倍的面积，能柔和均匀地照亮我们的皮肤，告别模糊黑脸或者光线不均的阴阳脸。在拍摄时，还能实时检测人像距离远近，智能调节冷暖色温，简单来说，vivo S18系列拍摄人像距离近时更柔和均匀，距离远时更清晰明亮，不同距离下都能有最合适的光。

同样，前置的影棚级双柔光灯带来如同自然光的补光效果，双重补光让人像肤质更细腻，五官立体且整体更通透有光泽感。

主要配置方面，vivo S18全球首批搭载第三代骁龙7处理器，第三代骁龙7处理器采用了4大核4小核的设计，频率最高可达2.63GHz，采用 64 位架构，CPU 整体性能提升近 15%，GPU 性能提升超过 50%;而vivo S18 Pro采用天玑9200+旗舰芯片，跑分突破158万;全系顶配16GB RAM+512GB ROM，内存扩容至高16+16GB，存储压缩至高节省50GB。不公平调度2.0，全力保障前台应用;创新首发虚拟显卡技术，重构安卓动效绘制流程，保障旗舰级流畅体验。更有5000mAh超薄蓝海电池搭配80W闪充，轻薄手机也有超长续航，加上OriginOS 4全新蓝海续航系统100多项省电优化，全面提升续航时间。

目前新机正在热销中，售价2299元起，元旦假期也即将来临，购机也有更多优惠。而且在新的一年为自己入手一款专业的人像手机，不管是平时还是在过年过节，都能定格最好看的你。