“强悍双芯 胜券在握”iQOO Neo9系列发布 售价2299元起

【天极网手机频道】12月27日，“强悍双芯 胜券在握”iQOO Neo9系列正式发布，秉持“性能加码，手感减负”的理念，Neo9系列带来多项顶级旗舰同等配置和算法优化，并做到旗舰性能全系标配，堪称同价位“最强性能之作”。同时，借全方位优化机身结构设计和工艺，带来轻薄称手的绝佳握持手感。发布当天，随Neo9系列一同亮相的还包括：iQOO WATCH、iQOO TWS 1e和iQOO 散热背夹 2三款产品。

同档唯一“全大核”性能旗舰，树立同级性能标杆

由vivo与MediaTek共同探讨、联合创新而诞生的“全大核”架构天玑9300旗舰芯，在vivo年度旗舰产品中已展现出其在性能、游戏、影像、AI等全场景中的强劲实力。

背靠“蓝晶芯片技术栈”，搭载同款天玑9300旗舰芯的iQOO Neo9 Pro站在巨人的肩膀上加深联合调校，从芯片调优到体验闭环，扎实覆盖八大赛道，性能自然水到渠成。

首先，得益于独家不公平调度2.0带来的合理系统资源利用，以及对复杂场景流畅性的优化，iQOO Neo9 Pro在开放世界手游和语音通话两大重载场景双线程同开场景下，带来半小时稳帧59.4帧的出色表现;其次，iQOO自研帧感知技术2.0通过对游戏场景“逐帧”识别和负载计算，实现精准的调度分配，做到降低功耗和提高稳帧，对比上代，iQOO Neo9 Pro实现开放世界手游中地图传送加速18.5%。

最后，强悍性能的发挥依赖强大散热系统的支撑。iQOO Neo9系列的6K天幕VC液冷散热系统带来iQOO史上VC最高覆盖率，整体投影面积高达48.82%，并具备行业独家的双层毛细动力泵，配合精准的温控策略，实现优异的散热效果。

在极强的性能基础、智能的调度策略以及领先的散热设计下，iQOO Neo9 Pro不仅是同档唯一的4+4 全大核性能旗舰，也将是同档中的性能王者。

无双芯不游戏，自研实力成就“超分超帧之王”

始于iQOO Neo5的“强悍双芯”组合策略，曾开创智能手机高帧低功耗游戏体验新时代。历经3年10代产品的持续迭代，iQOO Neo9系列凭借自研电竞芯片Q1，结合自研V-SR超分算法，打破硬件功耗天花板，掀起一场手游“视效革新”，实现领先行业的PC级超分、“零感”时延以及稳定的超分超帧并发效果。不但如此，iQOO Neo9系列还支持超100款144帧超帧游戏和37款超分游戏，打造出一个庞大的超分超帧游戏生态，真正做到体验领先，覆盖领先，流畅革新。

iQOO作为首发具备硬件光追体验的厂商，发力移动端光追游戏领域，实现技术上持续领先。iQOO与游戏方联合开发，在Neo9系列上带来《暗区突围》全地图光线追踪这一行业独家的游戏体验，让游戏玩家尽享高帧率且极具沉浸感的游戏世界。

快准稳的游戏操控离不开专业游戏屏幕的助力，在1.5K 144Hz 8T全天候超感屏上，iQOO Neo9系列带来了领跑行业的超感触控解决方案―自研超感触控V-Sync技术，通过完全对齐游戏从“渲染”到“显示”整个链路的帧率，挑战行业最低触控时延，让玩家体验到高质量超分超帧并发带来畅爽无时延感。

iQOO Neo9系列屏幕也将支持全新调光模式，全系通过SGS低蓝光及低频闪双重认证，让玩家玩得畅快更看得安心。

性能加码手感减负，打造手感最好的性能旗舰

iQOO Neo9系列打破性能机笨重的桎梏，采用核舟架构对机内382个结构元件进行小型化处理，在升级超大电池和散热系统的同时，空间节省8.7%，全系机身重量不足200g，玻璃后盖版产品薄至7.99mm，让玩家即使长时间使用也久用不累。

“瘦身”的同时，iQOO Neo9系列全面优化了机身设计细节，正面采用旗舰级超窄屏幕边框，让6.78英寸大屏幕和75.7mm黄金宽度机身兼得，增加单手握持的舒适感;侧面采用前后双C角的一体式直边中框，干脆利落不失优雅;背部的小尺寸影像模组投影面积仅占整机7.62%，横向握持不易干扰手指，足以成为玩家的“称手兵器”。

处处恰到好处的手感巧思，让拥有iQOO Neo9系列就像手握掌机一样，玩家能畅享人机合一的游戏快乐。

全系标配旗舰配置，影像、充电、AI全面越级

iQOO Neo9系列拥有全系标配的旗舰配置，包括采用vivo影像旗舰同款索尼大底感光元件、超强兼容性的120W 超快闪充、Neo史上最大的等效5160mAh电池和行业领先的AI能力等，全面看齐行业旗舰水准。

性能旗舰Neo系列的影像实力同样不可小觑。iQOO Neo9 Pro具备NICE影像算法，带来更优秀的纯净夜景、暗光运动抓拍和2x半身人像，影像实力十分优秀。iQOO Neo9系列更是携质感色彩、悬浮运动抓拍、运动特写和国潮水印等玩法而来，让拍摄体验更有趣，特有全新“地景月亮”，能够拍出带有地面风光的月亮照片，更具艺术效果。

基于OriginOS 4，iQOO Neo9系列首批搭载自研蓝心大模型，用户可以借助新机体验“蓝心小V”提供的诸多智慧体验，让手机将成为口袋中的“超能助理”。

此外，iQOO Neo9系列还支持大体积X轴线性马达、封闭式立体双扬、Wi-Fi 7、全场景NFC和红外遥控功能，旗舰配置全面拉满。

本次发布会，iQOO首款智能手表―iQOO WATCH、拥有超长续航和沉浸主动降噪的iQOO TWS 1e和为高帧游戏畅玩提供支持的iQOO 散热背夹 2同台登场，为玩家带来热血高能生态。

iQOO Neo9系列共有红白魂、航海蓝、格斗黑三种配色，iQOO Neo9售价2299元起，iQOO Neo9 Pro售价2999元起。2023年12月27日至2023年12月30日期间，线上渠道购买iQOO Neo9系列将获赠iQOO影音耳机，并可享受至高24期免息购机。首销活动期间，iQOO WATCH、iQOO TWS 1e、iQOO 散热背夹 2促销优惠价分别为1049元起、159元、129元，搭配Neo9系列手机购买，也可享受组合购权益。