受定价与体验等综合因素影响，苹果Vision Pro或将下调产量预期

【天极网手机频道】前段时间，苹果带来头显设备Vision Pro，新品话题热度很高，不过网友的评论褒贬不一呈两极分发。认同的一方觉得苹果Vision Pro脱离出以往VR/AR设备的框架，玩法功能都有创新性;而反对的一方觉得Vision Pro体验不够完善，比如重量过重，使用场景受限;画质与延迟较高等等。

网友的不同意见在一定程度上反映出，Vision Pro要想走向消费市场还需要进一步完善。对于新品类初代产品而言，苹果这款MR 头显具有实验性质，不低的定价也足以“说服”普通消费者不要轻易尝鲜。(Vision Pro定价3499 美元，约合人民币25331元)。

而苹果似乎也关注到用户的忧虑，或将下调产量。据金融时报透露，苹果已被迫大幅下调 MR 头显 Vision Pro 的产量预期。据称，苹果只计划在 2024 年生产不到 40 万台 Vision Pro，而此前这一目标是100万台。

苹果原本对这款产品寄予厚望，为Vision Pro定制独特的双芯片设计，并设计了12个摄像头、5个传感器和6个麦克风，搭载超高分辨率显示系统，以期为用户提供沉浸式体验。苹果还为它开发了一套专属交互模式，用户无需使用额外配件，只用眼睛和双手捏合就能操作APP。

即便如此，Vision Pro的前途仍是一个未知数。当理想照进现实，我们才能了解到二者之间的差距。除了高昂的售价能否被市场接受这一现实问题，苹果还需要解决样品和量产之间的差距，初代产品不可避免地需要经过一段痛苦的磨合期。

而更重要的是，Vision Pro目前缺乏内容生态，从抢先体验用户的分享来看，它的能力范围非常局限且场景也被约束。毕竟正常用户买它不仅仅只是为了尝鲜，定价3499 美元(约合人民币25331元)的产品多少需要发挥一些生产力价值或者娱乐价值。如果买来玩两天就让失去了新鲜感，那么这个高昂的产品，只会劝退现有的以及潜在的客户。综上几点，Vision Pro量产目标仍有下调的空间，毕竟头显设备不像手机是必需品，大家好奇有余，购买动力仍有不足。