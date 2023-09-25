超低游戏延迟+超长续航，iQOO TWS Air2今日开售仅119元

【天极网手机频道】9月25日，“超低游戏延迟 沉浸电竞声效”iQOO TWS Air2今日10:00点正式全渠道开售，新品价格仅为149元，9月25-27日首销期间更立减30元，到手价仅需119元，价格十分有诚意。iQOO TWS Air2支持55ms全链路超低游戏延迟、Monster Sound电竞声效、30小时超长续航、AI通话降噪、蓝牙5.3、3.6g单耳超轻佩戴和IP54防水防尘，足足七大购买理由真得很让人心动。

55ms超低游戏延迟 音画神同步，听声即辨位

超低游戏延迟，将是你的制胜利器。iQOO TWS Air2采用全新天线设计，搭配蓝牙5.3，支持全链路延迟降至最低55ms，耳机端延迟低至25ms，凭借“音画神同步，听声即辨位”让用户在游戏中时刻快人一步。

Monster Sound电竞声效 为畅爽游戏而生

金耳朵专家与电竞发烧友联合调音，iQOO TWS Air2带来Monster Sound电竞声效，轻松实现游戏场景声音还原，并联合《明日之后》、《巅峰极速》和《王牌竞速》，带来更沉浸游戏声效，游戏氛围拉满。

iQOO TWS Air2还定制同档领先的超大14.2mm全频段巨能声音单元，采用全新音圈设计，圈匝数相比上代增加40%，圈线直径增加25%，低频输出相比上代增加3dB，带来更澎湃震撼低频输出，声音更显力量。此外，iQOO TWS Air2还有DeepX 3.0立体声效和3D全景音频，无论是听歌、看剧还是玩游戏，都能获得浑厚、清晰、不失真的听音体验。iQOO TWS Air2更是首次搭载听书模式“听书声效”，通过对人声频段的精细调校，带来有声听书时的无限乐趣。

30小时超长续航 告别电量焦虑，动力持久

惟有超长续航，才能真正听到爽。iQOO TWS Air2单耳机一次最长可播放6小时，配合充电盒带来长达30小时续航时长，让用户告别续航焦虑。不但用得久，回血也快，iQOO TWS Air2仅需快充10分钟，就可让用户畅听2小时。

AI通话降噪清晰开黑 实力降噪，语音开黑更清晰

iQOO TWS Air2采用智能网络通话算法，通过AI深度模拟人耳听觉系统，保留人声过滤噪声，运用降噪模型算法有效抑制非稳态噪声，降噪抑制达51%;精选麦克风开孔位置，配合拥有更长L型导音管的麦克风，抗风噪性能亦是大幅提升。

蓝牙5.3开盖闪连 自由畅连，快稳兼备

iQOO TWS Air2拥有蓝牙5.3，不仅支持超低游戏延迟，更带来出色的音质表现，支持LC3，拥有较高的传输速率，能够带来优秀的音质表现;还支持开盖闪连功能，与iQOO/vivo手机深度适配，打开充电盒盖并靠近手机，就能一键完成配对。

3.6g轻巧佩戴 轻若无物，久戴也舒适

iQOO TWS Air2采用与人耳吻合的半入耳设计，单耳机仅重3.6g，长久佩戴稳定且舒适;耳机盒开盖线采用新月曲线设计，配合全新“奔霆白”配色，凸显能量感。耳机仓具备易取易归位的结构设计，做到轻拨即可取出、归位磁吸收纳。

IP54防水防尘 有效组合潮湿灰尘，嗨玩无忧

iQOO TWS Air2支持IP54防尘防水，能够防水溅，还能防止因为灰尘进入造成的影响使用的情况，让用户日常使用更安心。借助IP54为耳朵打造洁净环境的同时，iQOO TWS Air2无惧汗水运动更酣畅淋漓，雨天也能自由听音乐。

“超低游戏延迟 沉浸电竞声效”iQOO TWS Air2可以说是手游爱好者以及广大手机听歌听书爱好者的好帮手，新品现已开售，价格149元，首销期间优惠30元，到手仅需119元，喜欢的朋友抓紧时间购买吧!