年度旗舰OPPO Find X7首日销量暴涨，创OPPO 2024开年红

【天极网手机频道】全新一代封神旗舰 OPPO Find X7 系列今日全面开售，OPPO Find X7首销当天全渠道销量是上一代的317%，创造了OPPO 2024 开年红。

Find X7系列以全球首发的双潜望长焦镜头，带来四主摄构成哈苏大师镜头群，以六个光学品质焦段提供目前手机最强大、品质最高的多摄变焦能力，配合全新一代超光影图像引擎，以细腻的中间调表现再次定义计算摄影发展的风向标。哈苏中国大使尹超表示：“我很欣喜地看到 OPPO 将大师影像力装进了手机，帮助更多人轻松拍出充满作品感的好照片。”

虚化效果更精准、面部光影更立体、画质更清晰

OPPO通过Find X7系列开创了AI手机的全新旗舰标准。Find X7系列是全球首个端侧应用 70 亿参数大语言模型的手机，通过大模型能力的更新带来全新小布、AIGC消除、AI大模型语音摘要等多种应用，让用户在生活中可以体验到OPPO领先不止一代的AI体验。

Find X7 作为全面超越 Pro 的封神旗舰，以 OPPO 自研潮汐架构所释放的超强性能，再次推高天玑性能释放上限与能效表现。如 Find X7 在多个知名媒体榜单中都取得优秀表现：安兔兔综合性能测试第一;极客湾游戏魔鬼测试平均帧率第一;WHYLAB 续航测试第一等等，展现出了 Find X7 的超Pro性能与能效体验。

OPPO Find X7 系列 3,999 元起售，其中 Find X7 提供素皮、玻璃双拼的海阔天空、大漠银月配色，以及烟云紫、星空黑 2 种玻璃版配色可选;Find X7 Ultra 则提供海阔天空、大漠银月、松影墨韵 3 款素皮、玻璃双拼配色。目前两款产品均已在 OPPO 商城、授权电商、OPPO 体验店、授权零售商门店全面开售，首销期间购机用户还将享有一年内只换不修和一年屏碎保、分期免息等一系列尊享权益。