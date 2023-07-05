天玑9200+ 加持 3999元起的vivo X90s全面升级来袭

【天极网手机频道】在上月末，小编十分喜欢的一台产品―vivo X90s终于是正式开售了。这款机型算是vivo X90的升级版本，价格没有变化，但配置上可谓是大大升级，可谓是加量不加价。今天小编就给大家详细介绍一下这款2023年中的旗舰标杆机型。

无论是什么手机，最为重要的要素肯定是外观，外观可以让用户快速的对这台手机产生一个大概印象。vivo X90s这次给用户提供了三个配色，分别是华夏红、告白、至黑和青漾，其中小编最喜欢的还是这个搭载了全新青波纹理的青漾配色，这款配色在不同角度去看用户可以感受到光影游移舞动的效果。华夏红配色采用了比较商务的素皮后盖，这种材质的后盖比较有质感并且不容易沾染指纹。

性能方面，vivo X90s首发搭载了联发科的天玑9200+旗舰芯片，这枚芯片采用了台积电第二代4nm制程工，能够带来非常不错的能耗比，和较小的发热量。此外，这枚芯片还搭载了CPU三丛集人八核提频技术，最高主频高达3.35GHz，在新版安兔兔中可以跑出165万分。最后，这枚芯片搭载的旗舰Immortalis-G715GPU也可以畅玩各种主流手游，比如《王者荣耀》《逆水寒》《原神》等等。

有了高超的性能，那么与之匹配的散热也一定要跟上，vivo X90s内部有着一块散热面积高达4313mm的超大广域均热板，就算用户长时间游戏，冷静清爽的使用体验也可以持续陪伴。并且这款产品还针对王者荣耀做了很多优化，有着超强的BOOST游戏体验，我们可以一键开启“超清视效+震撼听感+流畅触控”的沉浸式游戏体验。

屏幕配置方面，vivo X90s搭载了一块由京东方出产的6.78英寸Q9超视网膜护眼屏。这款屏幕可谓是大有来头，不仅采用了全新的蓝钻™像素排列技术，还支持2060Hz PWM高频调光。带来452PP1超视网膜像素密度的同时，还能够很好的保护用户视力。此外，这款屏幕还有着120Hz刷新率、对比度高达8000000:1、10.7亿色显示功能。

影像配置方面，vivo X90s采用了一股后置三摄的配置，这三枚镜头分别是：5000万像素VCS仿生光谱大底主摄、1200万像素超低畸变超广角镜头以及1200万像素IMX663 50mm定焦人像镜头，这套镜头配置覆盖了大多数用户日常的拍摄需求。

并且这款机型还搭载了vivo自主研发的V2芯片(芯片底层技术出发，重新构建了片上内存单元)，这枚芯片有着极其强大的算力，配合上蔡司方面的色彩调教，就算你是新手小白用户也可以一键拍出好用的朋友圈照片。

续航配置方面，vivo X90s内置了一块4810mAh的大电池，一般用户使用一天绝对是轻轻松松。并且这款手机的充电速度也是十分恐怖，采用了120W双电芯双芯充电方案，手机从百分之零充至一半只需要8分钟。有的用户可能担心，这么快的充电速度不会对手机电池寿命造成影响吗？基于这些用户担心的痛点，vivo专门进行了电池寿命优化措施，保证这块双电芯电池在进过1460次放电循环后依旧可以保持百分之八十以上的电池容量。

售价方面，vivo X90s 8GB+256GB版本3999元;12GB+256GB版本售价4299元;12GB+512GB版本售价4699元。现在各位用户去vivo官方购买不仅最高可以享受24期免息，每天十点起前五十位购机用户还可以免费获得vivo X90s限定观夏礼盒。如果你最近也在考虑换机，那么vivo X90s这款有着天玑9200+旗舰芯片加持、蔡司联名、120W双芯快充的产品绝对适合你。