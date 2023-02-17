魅族20 Pro预计电池容量为4800mAh，或支持80W快充

【天极网手机频道】近期，魅族总算开始魅族20系列新机的预热，预计将在2月底或是3月上旬正式推出这款令粉丝与网友期待已久的全新旗舰。目前一块魅族的电池已经通过认证，预计就是魅族20 Pro所搭载的那一块。

这块额定容量为4670mAh的电池刚刚通过CQC质量认证，充电电压限制为4.48V，预计典型容量在4800mAh。 此前魅族20标准版的电池也已经通过国家3C认证，型号为BA381，额定电池容量为4600mAh，并且支持80W快充。作为对比，魅族目前的旗舰系列魅族18S系列，也仅有4000mAh的电池，而充电功率还只有36W。

魅族在快充方面确实是已经落后其他手机厂商，虽然80W的快充对于其他品牌手机而言并不算快，但曾经的魅族在快充技术上也有着不小的造诣。早在2017年，魅族就在巴塞罗那MWC大会上发布了第三代快充技术 SupermCharge，在如今看来并不算高的55W快充在当年快充功率仅有二三十瓦的手机圈内还是引起不小的轰动，毕竟20分钟就能充满一块3000mAh电池，对于那时的用户来说可是不曾想象的。

就是这样一家在快充技术上起步如此早的厂商，直到去年的魅族18S系列，魅族手机的最高充电功率依然没有达到五年前就已经推出的SupermCharge，如今终于用上超过当年55W功率的快充技术，实在不得不让人唏嘘。不过快充功率的提升对于粉丝而言，也算是个不错的好消息。

此外，结合目前预热的海报信息和曝光的消息来看，魅族20系列将会标配LPDDR5X和UFS4.0。而魅族20 Pro将会提供8+256以及12+512两种存储规格，并且会提供至少三种机身配色。此外，魅族20 Pro还将支持UWB超带宽功能，以实现高精度的识别车主方位，靠近自动解锁/离车自动上锁。UWB不同于传统的通信技术，它通过发送和接收，具有纳秒或微秒级以下的极窄脉冲来实现无线传输的。由于脉冲时间宽度极短，因此，它可以实现频谱上的超宽带(带宽在500MHz以上)。

同时魅族20 Pro并没有采用曲面屏设计，而是回归理性，选择采用直板设计。魅族20 Pro也一改早前的圆润造型，边框采用硬朗的棱角设计，整体观感类似iPhone 13系列，不过镜头模组采用竖排设计。这样的造型也符合先前曝光的魅族20官方手机壳，也就是说基本可以断定魅族20 Pro后置镜头就是采用的竖直镜头排列设计。

对于魅族20系列，可以说承载了粉丝太多的期待，作为魅族被吉利收购推出的首款旗舰机型，一定会在车机联动中下功夫。而这也是魅族20系列发布会的一大看点之一，毕竟不少网友表示手机厂商负责车机系统对于其他车企而言简直就是降维打击，尤其是FlymeAuto继承了Flyme优良的设计与交互，实在让人好奇最终的成品。