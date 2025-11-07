【天极网手机频道】专精特新小巨人企业，是指专注于细分市场、创新能力强、市场占有率高、掌握关键核心技术、质量效益优的“排头兵”企业。2025年10月，工业和信息化部公布的新一批国家级专精特新“小巨人”企业名单中，深圳市遨游通讯设备有限公司赫然在列，不仅是对遨游通讯技术实力与市场地位的权威认可，更是对其始终聚焦创新、品质、绿色发展理念的最佳褒奖。

聚焦前沿，勇当“危、急、特”场景的守护者

作为国家级高新技术企业，并荣膺广东、深圳、湾区三级“知名品牌”，遨游通讯的核心竞争力源于其对前沿技术的持续创新与精准的战略定位。公司并未在消费级红海中盲目竞争，而是独具慧眼，将资源集中于“危险作业场景、应急救援场景、特种行业定制”这三大高门槛、高价值的专业领域。

在矿山、石化、电力等危险作业环境，在抗震救灾、消防救援等紧急救援一线，在公安、执法、交通等特种行业应用中，遨游通讯量身定制的智能设备与解决方案，成为了守护生命财产安全、提升作业效率的关键力量。它们是为特殊人群在极端环境下打造的“神兵利器”，是名副其实的“危、急、特”场景智能设备及解决方案专家。

硬核品质，铸就信赖基石

荣誉的背后，是遨游通讯对产品品质近乎严苛的追求。公司构建了集研发、设计、生产、销售于一体的完整产业链条，确保从创意到落地的每一个环节都能精准把控。其产品之所以能直击用户痛点，屡获大奖，根源在于对“品质生命线”的坚守。

为了将“可靠”二字融入产品基因，遨游通讯建立了国际标准的质量管理体系，成功荣获ISO 9001质量管理体系认证、ISO 14001环境管理体系认证以及ISO 45001职业健康安全管理体系认证。这三项权威认证，如同三块坚实的基石，共同托起了其产品在性能、环保与生产安全上的高标准，确保交付到每一位用户手中的设备，都经得起最严酷环境的考验。

绿色引领，践行社会责任

在追求卓越品质的同时，遨游通讯更将绿色、低碳、可持续发展的理念深度融入企业运营。荣获“绿色低碳诚信示范创建企业”和“招标投标领域碳中和承诺先行企业”称号，并成功通过绿色供应链认证，其多款产品获得粤港澳大湾区碳足迹标识认证证书。遨游通讯不仅在制造过程中力求节能减排，更通过构建绿色供应链体系，带动上下游伙伴共同迈向可持续发展，展现了现代科技企业的远见与担当。

作为国家级专精特新小巨人企业，遨游通讯不仅代表了细分领域的最高水平，更承担着推动产业升级、引领行业发展的重任。未来，遨游通讯将继续以品质为基，以创新为翼，在“危、急、特”场景智能化领域深耕细作，为构建安全、高效、绿色的产业生态贡献力量，书写国家级专精特新小巨人企业高质量发展的新篇章。