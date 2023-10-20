全方位构建隐私安全，OPPO Find N3引领移动安全的新架构

【天极网手机频道】安全一直是商务折叠屏产品的重点，购买折叠屏产品的大多数用户日常都会处理一些工作文件，并且对私人信息十分敏感。对此，OPPO推出的全新Find N3折叠屏搭载了国密认证安全芯片，实现隐私和数据安全领域「芯片锁万物」的全新体验，让安全芯片为你的机密文件、个人生物信息、设备状态与端云传输提供时时刻刻的锁定与守护，带来隐私安全性的大幅提升。

从硬件层面来看，OPPO Find N3是行业内少有搭载了国密认证安全芯片的产品，且通过CCEAL5+级安全认证，是目前国内最高等级的安全解决方案。得益于这枚安全芯片，OPPO Find N3可以实现隐私保护箱加密、VIP模式、隐私通话模式、智能信息屏蔽等等功能。

其实很多用户已经意识到手机会“偷听”，就例如我们聊天或者在社交媒体上聊到一些特定的事物或东西时，后续再打开某些APP后总是会出现刚刚提到过的关键词，这让很多用户都没有安全感和隐私感，但碍于智能手机是这个时代的必需品，似乎也没有什么特别好的解决办法。所以很多商务人士每每在进行商业谈判和关键会晤中出于机密信息保护的考量，会将手机关机或是放在远处，防止一些恶意应用进行对话偷听或者调用摄像头权限，但是这样的操作在会议期间就完全联系不上了。

OPPO Find N3借助这枚安全芯片，带来的全新VIP模式可以通过三段式物理按键一键关闭摄像头、麦克风、定位敏感权限，还可以从根源防止恶意应用攻破安卓系统。相比于传统的飞行模式，VIP模式可以在保证用户信息安全的同时，不让用户错过任何关键讯息。

智能信息屏蔽功能其实也很简单，OPPO Find N3可以识别用户截图中的一些私密信息，对截图中的身份证号码、手机号码、机票等出行时间信息、银行卡号、转账金额、车牌号、二维码甚至连头像、昵称、群名等等关键信息进行自动模糊处理，时刻保护用户隐私。目前支持自动识别的的社交媒体应用包括了微信、QQ、Facebook Messanger、WhatsApp、钉钉在内。

OPPO Find N3还在安全芯片以及双振膜发声单元的加持下，不降低听筒响度的同时降低听筒声音外溢。根据OPPO官方数据，旁人在距离手机30cm处即无法复述通话内容。相比于其他方案采用扬声器和压电器件互补的方式，Find N3 的隐私通话可以提供更出色的远场保护效果。

总的来看，OPPO Find N3有着最强隐私保护机制，OPPO在Find N3 上构建更领先的硬件安全、数据安全以及应用安全三层安全控制架构，通过「国密认证安全芯片」实现移动终端安全性的巨大提升，能够在外部运行环境安全性不佳的前提下保障安全芯片自身的物理安全和输入、输出信息的安全，还与支付宝、微信联合打造的全链路支付保护，其安全性得到进一步验证，更以文件锁、生物信息锁、设备锁、端云锁，提供“万物皆可上锁”的全新主动式隐私安全体验，为用户提供更主动掌控的移动安全体验。