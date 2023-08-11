6月国内手机出货量2214.9万部，同比下降20.9%

【天极网手机频道】根据最新数据显示，今年1-6月，国内市场手机总体出货量累计1.30亿部，同比下降4.8%。其中，6月份国内手机市场出货量为2214.9万部，同比下降20.9%;5G手机出货量为1732.2万部，同比下降24.8%，占同期手机出货量的78.2%。



数据截图来源于中国通信院

数据显示，截止到6月份，今年国内上市新机累计203款，同比增长1.0%，其中智能手机上市新机型累计 173 款，同比增长 3.0%，占同期上市新机型数量的 85.2%。而6月国内手机上市的新机型仅22款，同比下降35.3%，其中智能手机上市新机型 15 款，同比下降 46.4%，占同期手机上市新机型数量的 68.2%;5G手机7款，同比下降72.0%，占同期手机上市机型数量的31.8%。

在国内手机市场国内外品牌构成方面，2023年1月-6月国产品牌手机出货量累计1.05亿部，同比下降8.8%，占同期手机出货量的81.1%，其中上市新机型累计189款，同比下降1.6%，占同期手机上市新机数量的93.1%;而6月国产品牌手机出货量1956.2万部，同比下降20.2%，占同期手机出货量的88.3%，上市新机型20款，同比下降37.5%，占同期手机上市新机型数量的90.9%。



数据截图来源于IDC

其实今年依旧是受到了大环境等多重因素影响，国内智能手机市场出货量持续走低，刚刚过去的第二季度国内市场出货量约6570万台，同比下降2.1%。不过就整体而言，尽管中国智能手机整体市场持续呈现低迷状态，但600美元以上高端市场受到影响较小。