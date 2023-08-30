iPhone15系列即将发布，苹果2023年秋季新品发布会定档9月13日

【天极网手机频道】今日，苹果宣布将于9月13日凌晨1点举行2023年秋季发布会。

从现有信息来看，苹果届时将推出新一代iPhone机型，包括6.1英寸iPhone 15、6.7 英寸iPhone 15 Plus、6.1 英寸iPhone 15 Pro 和 6.7 英寸iPhone 15 Pro Max。

参考之前的爆料，今年所有型号预计都将配备“灵动岛”，搭载苹果首款 3 纳米芯片 A17 以及高通新一代 5G 基带，而且全系换装USB-C 接口而不再是Lightning。

此外，iPhone 15 Pro 系列两款机型预计会迎来外观细节调整，例如边框更窄，边角曲线更显圆滑，而且iPhone 15 Pro 系列应该会采用钛合金机身而不是不锈钢。当然，全新的苹果A17处理器也将一同亮相，目前还不确定是Pro系列独占还是全系标配。

考虑到iPhone 15 Pro系列可能具备的全新独占功能，加上3nm芯片带来的成本增长，预计这一代iPhone部分机型的价格会有所上涨。