Èý¼¾¶ÈÈ«ÇòÖÇÄÜÊÖ»úÊÐ³¡ÏÂµø1%£¬OPPOÎÈ¾ÓÈ«ÇòÇ°ËÄ
-
- +1 ÄãÔÞ¹ýÁË
¡¾Ìì¼«ÍøÊÖ»úÆµµÀ¡¿10ÔÂ17ÈÕ£¬ÊÐ³¡µ÷ÑÐ»ú¹¹Canalys·¢²¼µÄ×îÐÂÊý¾ÝÏÔÊ¾£¬2023ÄêµÚÈý¼¾¶È£¬È«ÇòÖÇÄÜÊÖ»úÊÐ³¡½öÏÂµø1%£¬ÏÂ»¬ÊÆÍ·ÓÐËù¼õ»º¡£ÆäÖÐ£¬OPPO(°üº¬Ò»¼Ó)ÒÔ9%µÄÊÐ³¡·Ý¶îÎÈ¾ÓÈ«ÇòÇ°ËÄ¡£
2023ÄêµÚÈý¼¾¶ÈOPPOÒÔ9%µÄÊÐ³¡·Ý¶îÎÈ¾ÓÈ«ÇòµÚËÄ
OPPO×Ô2008Äê½øÈëÊÖ»úÐÐÒµÆð£¬¾ÍÒÔ¶«ÄÏÑÇÊÐ³¡ÎªÆðµã¿ªÆôº£ÍâÊÐ³¡²¼¾Ö£¬ÑÐò½¥½ø£¬ÔúÊµÉî¸û£¬µ±Ç°OPPOÒµÎñÄ¿Ç°ÒÑ±é¼°60¶à¸ö¹ú¼ÒºÍµØÇøµÄÊÐ³¡£¬ÒµÎñ¸²¸ÇÅ·ÖÞ¡¢ÑÇÌ«¡¢ÀÃÀ¡¢°ÄÖÞ£¬È«ÇòÊÛµã³¬¹ý26Íò¸ö£¬Óë80Óà¼ÒÔËÓªÉÌ´ï³ÉÕ½ÂÔºÏ×÷»ï°é¹ØÏµ¡£¸ù¾ÝCanalysÊý¾ÝÏÔÊ¾£¬2023ÄêµÚ¶þ¼¾¶È£¬OPPO(²»º¬Ò»¼Ó)ÔÚ¶«ÄÏÑÇµØÇøÒÔ16%µÄÊÐ³¡·Ý¶îÎ»ÁÐµÚ¶þ£¬ÔÚÎ÷°àÑÀ¡¢ºÉÀ¼¡¢ÈðÊ¿¡¢Ä«Î÷¸ç¡¢ÐÂÎ÷À¼¡¢°Ä´óÀûÑÇ¡¢°£¼°¡¢°¢ÁªÇõ¡¢Ó¡¶ÈµÈÊÐ³¡Ò²±£³ÖÐÐÒµÇ°Îå¡£
Í¬Ê±£¬OPPOÕÛµþÆÁ²úÆ·È«Çò¶à¸öÊÐ³¡Ò²µÃµ½¹ã·ºÈÏ¿É¡£¸ù¾ÝCanalysÊý¾Ý£¬2023ÄêµÚ¶þ¼¾¶È£¬OPPO Find N2 Flip·Ö±ðÒÔ65%¡¢53%¡¢61%ºÍ81%µÄÊÐ³¡·Ý¶î£¬ÕªµÃÓ¡Äá¡¢ÐÂ¼ÓÆÂ¡¢Ì©¹ú¡¢ÂíÀ´Î÷ÑÇ¸÷Ï¸·Ö¹ú¼ÒÊÐ³¡Ð¡ÕÛµþÊÐ³¡·Ý¶îµÚÒ»¡£³ýÁË¶«ÄÏÑÇµØÇø£¬OPPOÕÛµþÆÁÔÚÅ·ÖÞÊÐ³¡Ò²È¡µÃÁÁÑÛ³É¼¨¡£¸ù¾ÝCounterpointÊý¾Ý£¬2023ÄêµÚ¶þ¼¾¶È£¬OPPOÕÛµþÆÁÔÚÅ·ÖÞÊÐ³¡ÒÔ34%µÄÊÐ³¡·Ý¶îÎ»ÁÐµÚ¶þ¡£Æ¾½èÔÚÈ«ÇòÊÐ³¡µÄÁ¼ºÃ±íÏÖ£¬OPPO Find N2 FlipÈëÑ¡2023ÄêÉÏ°ëÄê600-799ÃÀ½ð¸ß¶ËÊÐ³¡¡°È«ÇòÊ®´ó³©ÏúÊÖ»ú¡±¡£
×÷ÎªÈ«ÇòÁìÏÈµÄ¿Æ¼¼ÆóÒµ£¬OPPO¼á¶¨Í¶Èë¼¼Êõ´´ÐÂ£¬³ÖÐø´øÀ´ÖÁÃÀ²úÆ·ºÍ·þÎñ¡£½ØÖÁ2023Äê9ÔÂ£¬OPPOÒÑÔÚ40¶à¸ö¹ú¼Ò¼°ÇøÓò²¼¾Ö×¨Àû£¬È«Çò×¨ÀûÉêÇëÁ¿³¬¹ý95000¼þ£¬È«ÇòÊÚÈ¨ÊýÁ¿³¬¹ý51000¼þ¡£ÆäÖÐ£¬·¢Ã÷×¨ÀûÉêÇëÔÚËùÓÐ×¨ÀûÉêÇëÖÐÕ¼±È90%¡£ÔÚÊÀ½çÖªÊ¶²úÈ¨×éÖ¯(WIPO) 2022 Äê¹ú¼Ê×¨ÀûÌõÔ¼(PCT) ÉêÇëÊýÁ¿ÅÅÐÐ°ñ£¬OPPO È«ÇòÅÅÃûµÚÁù¡£
×îÐÂ×ÊÑ¶
ÈÈÃÅÊÓÆµ
ÐÂÆ·ÆÀ²â