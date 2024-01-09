全焦段杜比视频，OPPO Find X7 Ultra以超光影呈现

【天极网手机频道】全新影像旗舰OPPO Find X7 Ultra正式发布，定义移动影像的终极形态。Find X7 Ultra首创的双潜望四主摄构成哈苏大师镜头群，以六个光学品质焦段提供目前手机最强大、品质最高的多摄变焦能力。



OPPO Find X7 Ultra



OPPO Find X7 Ultra搭载的双潜望四主摄系统包括超光感潜望长焦和首创的特写潜望长焦组成的独一无二的双潜望长焦组合;首个超光影引擎定义的全新一英寸传感器;配合5000 万大底超广角，以 4 颗强大的摄像头提供6个光学品质的创作焦段，带来14mm-300mm的创作焦段群覆盖，提供目前手机最强大的多摄变焦能力与最灵活的构图自由。



OPPO Find X7 Ultra



除此之外，OPPO Find X7 Ultr还带来了全焦段4K杜比视界HDR视频录制。喜欢手机摄影的小伙伴应该比较了解杜比视界，这个影像画质技术通过提升亮度、扩展动态范围来提升影像效果，让图像的无论从亮度、色彩还是对比度角度看都非常真实，而且只有iPhone能够拍摄全焦段的杜比视频，安卓手机往往只有主摄支持杜比视界 HDR 视频拍摄，极大地限制了创作的自由度以及连贯性。

随着OPPO Find X7 Ultra的发布，OPPO首次将超光影图像引擎拓展至视频，带来安卓首个、全球唯二支持全焦段4K杜比视界HDR视频录制。让用户在捕捉鲜艳的色彩与惊人的对比度和亮度的同时，充分发挥Find X7系列全主摄系统的构图自由的能力，可以自由调用四颗摄像头进行杜比视界10bit HDR规格进行拍摄;结合OPPO全面重构的曝光、色温、对焦、防抖系统，以及重新设计的视频的影调量化与自然分布，让安卓视频实现了前所未有的平顺、稳定和真实，从全景到半身再到特写，以及超通透钻石屏的ProXDR显示让视频画面明暗对比更鲜明，色彩表现更生动，第一次真正地接近了行业标杆iPhone的视频拍摄能力。

售价方面，OPPO Find X7 Ultra提供海阔天空、松影墨韵、大漠银月三种配色，均为皮革版;其中12+256G版本售价5999元，16+256G版本售价6499元，16+512G版本售价6999元，1月8日16:30开启预定，并于1月12日上午10:00正式在线上线下各个平台同步开售。

Find X7 Ultra作为OPPO历史上第一款Ultra产品，为用户呈现了极致、没有中间态、绝不妥协的影像体验，全球首创的双潜望镜头让Find X7 Ultra拥有了手机拍照的最高水平，实现更全的焦段覆盖。正好新年也快到了，在新的一年就给自己送上一份最有诚意的礼物，首销期间购买Find X7系列的用户将拥有一年内只换不修和一年屏碎保等尊享服务。除此之外，还有官方还提供了屏碎保、延长保和电池保等保障服务，供用户选择购买，“机惠”和“壕礼”多多，快来OPPO官方商城或是线下门店体验了解一下。